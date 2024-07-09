Після ракетного обстрілу "Охматдиту": "Океан Ельзи" задонатив 100 тисяч на допомогу лікарні
Джерело:Святослав Вакарчук
У відповідь на цинічний ракетний удар російських окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" Міністерство охорони здоров'я України оголосило збір коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури. Ця ініціатива швидко знайшла підтримку серед українців – як пересічних громадян, так і представників бізнесу та діячі культури. Серед них – гурт "Океан Ельзи" та його лідер.
Музиканти зробили великий донат на відновлення "Охматдиту". Вони закликали й інших приєднатися до ініціативи.
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Святослав Вакарчук ракетний удар по дитячій лікарні назвав "злочином тих, хто давно вже перейшов за межі людського".
Переказуємо від себе 100 000 грн на підтримку Охматдит,
– повідомив фронтмен ОЕ.
Артист закликав й інших долучатися до збору на потреби дитячої лікарні.
Що відомо про ракетний удар по "Охматдиту"
- Уранці 8 липня Київ зазнав серії ракетних ударів. Близько 11:10 мер Віталій Кличко повідомив про влучання в один з корпусів дитячого медичного закладу. Пізніше Київська міська військова адміністрація уточнила, що постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Шевченківському районі.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко надав детальну інформацію про наслідки атаки: ракета влучила в токсикологічний корпус, де перебували важкохворі діти, проте загалом пошкоджено 5 корпусів лікарні. Внаслідок нападу загинуло 2 особи, 32 постраждали. На момент удару в медзакладі перебувало 600 пацієнтів.
- За даними міністра, для атаки російські окупанти використали стратегічну крилату ракету Х-101.