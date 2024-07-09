Після ракетного обстрілу "Охматдиту": "Океан Ельзи" задонатив 100 тисяч на допомогу лікарні

У відповідь на цинічний ракетний удар російських окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" Міністерство охорони здоров'я України оголосило збір коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури. Ця ініціатива швидко знайшла підтримку серед українців – як пересічних громадян, так і представників бізнесу та діячі культури. Серед них – гурт "Океан Ельзи" та його лідер.

Музиканти зробили великий донат на відновлення "Охматдиту". Вони закликали й інших приєднатися до ініціативи.

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Святослав Вакарчук ракетний удар по дитячій лікарні назвав "злочином тих, хто давно вже перейшов за межі людського".

Переказуємо від себе 100 000 грн на підтримку Охматдит,

– повідомив фронтмен ОЕ.

Артист закликав й інших долучатися до збору на потреби дитячої лікарні.

Що відомо про ракетний удар по "Охматдиту"