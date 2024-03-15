Влаштовують геноцид, – зірковий бомонд з болем реагує на російський удар по Одесі

Росіяни атакували Одесу ракетами 15 березня. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Українські зірки з болем реагують на терористичний акт російської армії.

За попередньою інформацією, російські окупанти вдарили по Одесі балістичними ракетами. Show 24 зібрав, як українські зірки реагують та показують воєнні злочини країни-агресора.

Зверніть увагу Кількість загиблих після удару по Одесі зросла до 14, постраждали – 46 людей

MamaRika

Співачка повідомила, що її син Давід сьогодні перебуває в Одесі, у батьків чоловіка. На щастя, вони в порядку.

Одеса. 14 загиблих. Десятки постраждалих. Це просто жесть! Наші співчуття,

– написала артистка.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Дантес

Співак пояснив наочну різницю між атаками ворога на нас та атаками Збройних Сил України по Росії чи тимчасово окупованих територіях.

Наші атакують без втрат чи виключно військові, заводи, аеродроми. Конч*ні вибл**ки влаштовують геноцид,

– підкреслив артист.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва

Співачка закликала сьогодні обов'язково задонатити на збір і допомогти тим, хто постраждав від обстрілу.

Щодня в новинах пекло. Щодня в душах людей – прірва. Сьогодні Одеса. Кількість постраждалих та загиблих ще уточнюється. Співчуваю, злюся,

– написала Дорофєєва.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Астаф'єва

Волонтерка нагадала, що кожен окупант відповідатиме за злочини, які він накоїв.

Сподіваюсь, колись настане момент, і всі до одного, і загарбники, і ті, що відсиджуються, відповідатимуть до кінця існування Росії. Мої співчуття постраждалим і подяка всім, хто рятує і бореться проти суцільного зла,

– написала Астаф'єва.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча

"Ракети летіли в медиків і рятувальників, що приїхали рятувати людей. Немає слів і сліз, є лють і бажання підійти до кожної людини у світі й показати фото і відео нашого сьогодення, аби ніхто у світі не ставив ніяких питань", – написала ведуча.

Ольга Фреймут висловила глибокі співчуття. Вона написала про загиблих внаслідок російської атаки.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

"Одесо, який жах! Тримайтесь, будь ласка", – написала Настя Каменських.



Реакція на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Джамала, Юлія Саніна, Світлана Тарабарова та багато інших зірок не оминули увагою чергову атаку по мирному населенню. Вони висвітлюють наслідки обстрілу та закликають допомагати.

Як зірки відреагували на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про удар по Одесі