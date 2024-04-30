"Серце в крах": українські зірки з болем відреагували на смертельний удар по Одесі

Учора ввечері, 29 квітня, російські військові вдарили балістичними ракетами по Одесі, є загиблі та постраждалі. Українські зірки відреагували на черговий цинічний обстріл.

Щодня Росія завдає цинічних ударів по українських містах. 29 квітня окупанти атакували Одесу, внаслідок прильоту загорівся палац студентів Одеської юридичної академії, відомий у народі як "Замок Гаррі Поттера". Show 24 зібрав, як зірковий бомонд розповідає про трагедію і нагадує світові про війну.

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Артем Пивоваров

Співак показав відео з Одеси та розповів про трагічні наслідки обстрілу.

Наша Одеса. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 квадратних метрів. Наші співчуття рідним та близьким!

– написав артист.

Леся Нікітюк

Ведуча висловила співчуття всім постраждалим та закликала людей не опускати рук.

"Нечисть продовжує бомбити наші міста. Одеса, люди, тримайтесь! Мої співчуття всім, хто постраждав", – написала Леся Нікітюк.



Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Горняк

Блогерка з болем відреагувала на черговий обстріл. Вона підкреслила, що подібні воєнні злочини проти цивільних російські військові коять щодня.

"Щодня Росія атакує українців. Кожного **аного дня! Серце в крах постійно. Одеса і кожен куточок моєї країни, співчуття".



Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Показали наслідки обстрілу та висловили співчуття й інші українські зірки: Джамала, Катя Осадча, Надя Дорофєєва та багато інших.

Олександра Заріцька : "Одеса, рідненька. Тільки два дні тому була тут...".

: "Одеса, рідненька. Тільки два дні тому була тут...". Монатік : "Моя люба Одесо, найщиріші співчуття! Двоє загиблих, десятки поранених. Сил рідним та блзиьким.

: "Моя люба Одесо, найщиріші співчуття! Двоє загиблих, десятки поранених. Сил рідним та блзиьким. Оля Полякова: "Мої співчуття всім постраждалим та родинам загиблих".

Реакції зірок на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про удар по Одесі