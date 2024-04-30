Щодня Росія завдає цинічних ударів по українських містах. 29 квітня окупанти атакували Одесу, внаслідок прильоту загорівся палац студентів Одеської юридичної академії, відомий у народі як "Замок Гаррі Поттера". Show 24 зібрав, як зірковий бомонд розповідає про трагедію і нагадує світові про війну.

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Артем Пивоваров

Співак показав відео з Одеси та розповів про трагічні наслідки обстрілу.

Наша Одеса. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 квадратних метрів. Наші співчуття рідним та близьким!

– написав артист.

Леся Нікітюк

Ведуча висловила співчуття всім постраждалим та закликала людей не опускати рук.

"Нечисть продовжує бомбити наші міста. Одеса, люди, тримайтесь! Мої співчуття всім, хто постраждав", – написала Леся Нікітюк.



Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Горняк

Блогерка з болем відреагувала на черговий обстріл. Вона підкреслила, що подібні воєнні злочини проти цивільних російські військові коять щодня.

"Щодня Росія атакує українців. Кожного **аного дня! Серце в крах постійно. Одеса і кожен куточок моєї країни, співчуття".



Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Показали наслідки обстрілу та висловили співчуття й інші українські зірки: Джамала, Катя Осадча, Надя Дорофєєва та багато інших.

Олександра Заріцька : "Одеса, рідненька. Тільки два дні тому була тут...".

: "Одеса, рідненька. Тільки два дні тому була тут...". Монатік : "Моя люба Одесо, найщиріші співчуття! Двоє загиблих, десятки поранених. Сил рідним та блзиьким.

: "Моя люба Одесо, найщиріші співчуття! Двоє загиблих, десятки поранених. Сил рідним та блзиьким. Оля Полякова: "Мої співчуття всім постраждалим та родинам загиблих".

Реакції зірок на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про удар по Одесі