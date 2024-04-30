Щодня Росія завдає цинічних ударів по українських містах. 29 квітня окупанти атакували Одесу, внаслідок прильоту загорівся палац студентів Одеської юридичної академії, відомий у народі як "Замок Гаррі Поттера". Show 24 зібрав, як зірковий бомонд розповідає про трагедію і нагадує світові про війну.
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Артем Пивоваров
Співак показав відео з Одеси та розповів про трагічні наслідки обстрілу.
Наша Одеса. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 квадратних метрів. Наші співчуття рідним та близьким!
– написав артист.
Леся Нікітюк
Ведуча висловила співчуття всім постраждалим та закликала людей не опускати рук.
"Нечисть продовжує бомбити наші міста. Одеса, люди, тримайтесь! Мої співчуття всім, хто постраждав", – написала Леся Нікітюк.
Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Горняк
Блогерка з болем відреагувала на черговий обстріл. Вона підкреслила, що подібні воєнні злочини проти цивільних російські військові коять щодня.
"Щодня Росія атакує українців. Кожного **аного дня! Серце в крах постійно. Одеса і кожен куточок моєї країни, співчуття".
Зірки про удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз
Показали наслідки обстрілу та висловили співчуття й інші українські зірки: Джамала, Катя Осадча, Надя Дорофєєва та багато інших.
- Олександра Заріцька: "Одеса, рідненька. Тільки два дні тому була тут...".
- Монатік: "Моя люба Одесо, найщиріші співчуття! Двоє загиблих, десятки поранених. Сил рідним та блзиьким.
- Оля Полякова: "Мої співчуття всім постраждалим та родинам загиблих".
Реакції зірок на удар по Одесі / Фото з інстаграм-сторіз
Коротко про удар по Одесі
- Росіяни обстріляли Одесу ввечері у понеділок, 29 квітня. У місті пролунали вибухи через декілька хвилин після оголошення про загрозу балістичного озброєння. Удар здійснили ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом, тобто російські офіцери свідомо здійснили атаку на мирних українців. Згодом стало відомо про пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.
- Станом на 30 квітня відомо про5 загиблих через атаку ворога, а також загинув собака. Внаслідок удару загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. У лікарні залишаються 23 постраждалих. У важкому стані зараз 8 людей, серед них дитина.
- Окрім того, через російський удар сталося займання в одеському "замку Гаррі Поттера" – Палаці студентів Одеської юридичної академії.