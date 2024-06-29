Кров застигає, – Зеленська та українські зірки з болем реагують на ракетний удар по Дніпрі

29 червня 2024, 11:28
Читать новость на русском

Увечері 28 червня російські загарбники вдарили ракетою по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок цинічного обстрілу зруйновано декілька поверхів.

Українські зірки не змогли оминути увагою черговий російський обстріл, пише Show 24. Вони поширюють фото з Дніпра, закликають містян триматись, а українців – ще більше донатити на ЗСУ. 

Дивіться також У Дніпрі врятували чоловіка, якого в авто засипало частинами зруйнованого будинку

Перша леді Олена Зеленська звернулась до міжнародних партнерів і закликала надати Україні системи ППО. 

Мої співчуття постраждалим від російського теракту у Дніпрі. Знову під обстріл потрапила багатоповерхівка, зруйновано 4 поверхи квартир мирних людей. Я сподіваюся, що партнери почують наші прохання про додаткові системи ППО. Дитинство та життя в Україні мають бути безпечними,
– підкреслила Олена Зеленська.


Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна звернулась до своїх іноземних фоловерів. Вона повідомила про загиблого та поранених і підкреслила, що мирна будівля стала об'єктом для російських окупантів.


Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва з болем відреагувала на атаку.

Я дивлюсь на це фото і кров застигає. Дніпро. Який жах,
– написала співачка.


Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк висловила співчуття всім, хто постраждав. 


Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Alyona Alyona опублікувала докладне повідомлення про те, що сталося через російський удар по будинку у Дніпрі. 


Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Фото з Дніпра поширило багато інших українських знаменитостей: MamaRika, Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Володимир Остапчук, Володимир Дантес, Джамала та інші. 

Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про удар по будинку в Дніпрі

  • 28 червня під час повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. На Дніпро запустили ракету російські загарбники. Влучання сталося у житловий будинок. Зруйнувань чотири поверхи, п'ятий – пошкоджений. Внаслідок удару частина будинку обвалилася.
  • Станом на ранок 29 червня відомо про те, що загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них – 1 дитина. Врятовано 2 людей, ще 5 вважаються зниклими.
Автор: Марія Касій