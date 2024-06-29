Кров застигає, – Зеленська та українські зірки з болем реагують на ракетний удар по Дніпрі
Увечері 28 червня російські загарбники вдарили ракетою по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок цинічного обстрілу зруйновано декілька поверхів.
Українські зірки не змогли оминути увагою черговий російський обстріл, пише Show 24. Вони поширюють фото з Дніпра, закликають містян триматись, а українців – ще більше донатити на ЗСУ.
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Перша леді Олена Зеленська звернулась до міжнародних партнерів і закликала надати Україні системи ППО.
Мої співчуття постраждалим від російського теракту у Дніпрі. Знову під обстріл потрапила багатоповерхівка, зруйновано 4 поверхи квартир мирних людей. Я сподіваюся, що партнери почують наші прохання про додаткові системи ППО. Дитинство та життя в Україні мають бути безпечними,
– підкреслила Олена Зеленська.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Маша Єфросиніна звернулась до своїх іноземних фоловерів. Вона повідомила про загиблого та поранених і підкреслила, що мирна будівля стала об'єктом для російських окупантів.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва з болем відреагувала на атаку.
Я дивлюсь на це фото і кров застигає. Дніпро. Який жах,
– написала співачка.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Леся Нікітюк висловила співчуття всім, хто постраждав.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Alyona Alyona опублікувала докладне повідомлення про те, що сталося через російський удар по будинку у Дніпрі.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Фото з Дніпра поширило багато інших українських знаменитостей: MamaRika, Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Володимир Остапчук, Володимир Дантес, Джамала та інші.
Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз
Коротко про удар по будинку в Дніпрі
- 28 червня під час повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. На Дніпро запустили ракету російські загарбники. Влучання сталося у житловий будинок. Зруйнувань чотири поверхи, п'ятий – пошкоджений. Внаслідок удару частина будинку обвалилася.
- Станом на ранок 29 червня відомо про те, що загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них – 1 дитина. Врятовано 2 людей, ще 5 вважаються зниклими.