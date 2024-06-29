Українські зірки не змогли оминути увагою черговий російський обстріл, пише Show 24. Вони поширюють фото з Дніпра, закликають містян триматись, а українців – ще більше донатити на ЗСУ.

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Перша леді Олена Зеленська звернулась до міжнародних партнерів і закликала надати Україні системи ППО.

Мої співчуття постраждалим від російського теракту у Дніпрі. Знову під обстріл потрапила багатоповерхівка, зруйновано 4 поверхи квартир мирних людей. Я сподіваюся, що партнери почують наші прохання про додаткові системи ППО. Дитинство та життя в Україні мають бути безпечними,

– підкреслила Олена Зеленська.



Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна звернулась до своїх іноземних фоловерів. Вона повідомила про загиблого та поранених і підкреслила, що мирна будівля стала об'єктом для російських окупантів.



Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва з болем відреагувала на атаку.

Я дивлюсь на це фото і кров застигає. Дніпро. Який жах,

– написала співачка.



Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк висловила співчуття всім, хто постраждав.



Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Alyona Alyona опублікувала докладне повідомлення про те, що сталося через російський удар по будинку у Дніпрі.



Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Фото з Дніпра поширило багато інших українських знаменитостей: MamaRika, Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Володимир Остапчук, Володимир Дантес, Джамала та інші.

Реакція зірок на удар по Дніпру / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про удар по будинку в Дніпрі