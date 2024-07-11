Наш дім, – зірка "Супермами" Квітко показала згорілий будинок, який постраждав у пожежі

Днями заміський будинок переможниці шоу "Супермама" Тетяни Квітко сильно постраждав від пожежі. Блогерка показала жахливі кадри зруйнованої будівлі.

Жінка зізналася, що внаслідок трагедії загинула тітка її чоловіка. Інфлюєнсерці боляче усвідомлювати про втрату рідної людини.

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Тепер Тетяна опублікувала відео, на якому показала руйнації внаслідок пожежі. На кадрах помітні згорілі шпалери, прилади, зіпсовані двері та сміття в будинку. Водночас можна побачити як у кімнату через стелю потрапляє вода на підлогу.

Блогерка запевнила, що хоч вона і втратила дім, але будь-яку річ можна відновити. За словами інфлюєнсерки, гроші можна заробити, тому це не головне. Жінка поділилася болем від втрати тітки свого чоловіка Сергія.

Єдине, де нам дійсно важко це втрачене життя. А загалом трагедія показала, що нас оточують неймовірні люди, які з нами й готові нам допомогти та підтримати й це дуже цінно! А найголовніше це, те що Бог втішає наші серця!

– підкреслила Квітко.



Тетяна Квітко про пожежу в будинку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, в мережі припускали, що внаслідок пожежі загинула сама Тетяна. 4 липня, працівники ДСНС Київщини виявили постраждалого чоловіка 1990 року народження та тіло жінки без ознак життя. Згодом Тетяна вийшла на зв'язок і повідомила, що жива.