"Це мій маніфест": учасники Євробачення-2024 публічно підтримали Україну

Підтримка України з боку учасників Євробачення не згасає. У першому півфіналі одразу двоє конкурсантів продемонстрували свою позицію з допомогою образів.

На цьогорічному музичному конкурсі Україну підтримали представники Австралії та Ірландії. Вони не стали робити гучних політичних заяв, але висловили любов країні з допомогою деталей.

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Австралійці підтримали Україну

Австралійський гурт Electric Fields продемонстрував підтримку Україні з допомогою вбрання. На одязі клавішника було неможливо не помітити невеличкі хмаринки у синьо-жовтих кольорах.

Австралійці підтримали Україну: відео

Це не просто прикраса, адже Electric Fields заявили про любов до України ще на бірюзовій доріжці напередодні першого півфіналу. Гурт зізнався, що у процесі запису колискової українською мовою та однією з найдавніших мов Австралії.

Це мій всесвітній маніфест любові й підтримки Україні. Ми стоїмо з вами, ми любимо вас, і я дуже пишаюсь носити ці кольори. Ми дуже любимо вас, Україно. Ми будемо поруч. Я говорила це раніше, ми напишемо українську колискову. Це відбувається вже. Мені дуже подобається, що виходить. Це буде українською і янгкунджерою,

– розповіли Electric Fields.

Хто ще підтримав Україну

Ірландію цього року представили небінарні Bambie Thug. Їхній готичний виступ підкорив серця багатьох єврофанів. Під час номера можна було розгледіти оригінальний манікюр Bambie Thug, де на нігтях красувалися невеликі ключі. Під час конференції один з ключів Bambie Thug передала alyona alyona. Вочевидь, так вони хотіли продемонструвати свою підтримку.

Ірландія підтримала Україну / Колаж Show 24

Саме ключ є символом відбудови українських міст, зруйнованих російськими ракетами. Українки alyona alyona & Jerry Heil неодноразово з'являлися з цим елементом на публіці чи у відеороликах.