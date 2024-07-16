Тотальна антисанітарія та огида: у тіктоці віруситься тренд про вуличну індійську їжу

Мабуть, хіба лінивий не натрапляв на відео із приготуванням їжі на вулицях Індії. Попри те, що вас може здивувати вигляд чи умови приготування їжі, головною інтригою залишається – процес.

Тривалий час користувачі шукають і публікують відео приготування їжі в Індії. Зокрема, використовують підписи: "Коли ти турист і тобі захотілось поїсти" або ж "Коли спека і ти хочеш морозива". А далі йдуть кадри із тим, як готується та чи інша страва. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі Show 24.

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Достеменно невідомо чому обрали саме індійську кухню, але можемо припустити, що процес приготування став головним аргументом. Велика проблема цієї вуличної їжі полягає в тому, що вона готується в повній антисанітарії. Кухарі, якщо їх так можна назвати, не використовують рукавиць чи інших засобів, які потрібні для безпечного готування.

Вони використовують руки, які не завжди помиті, щоб перемішати чи насипати їжу, є навіть кадри де ногами нарізають страву на підлозі. Про чистоту кухонного приладдя можна взагалі забути. Часто їжу готують навіть на землі, а якщо це випічка, то використовують газету замість пергаментного паперу.

У тіктоці користувач, який записаний під нікнеймом Lmentalist, публікує усі можливі варіанти приготування вуличної їжі в Індії. Окрім цього ще й додає власні емоції під час побаченого.

Ці ролики збирають мільйони переглядів і сотні тисяч реакцій від користувачів. Люди продовжують дивуватись тому, як у 21 столітті можна жити в таких умовах і ще й пропонувати комусь, особливо туристам, щось скуштувати на вулиці.

Зазначимо, що на відео є музичний супровід, який повноцінно передає трагедію цієї історії. Чимало інших тіктокерів беруть приклад із цього чоловіка та пробують знімати власні рефлексії на такі ролики. Мабуть, тотальне неприйняття суспільствами такого підходу до приготування їжі, й стало головною причиною чому цей тренд настільки популярний.