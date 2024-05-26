Німецька пісня Barbaras Rhabarberbar підірвала тікток

26 травня 2024, 23:30
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Упродовж останніх тижнів користувачі активно знімають відео під пісню німецьких виконавців. У ролику навіть використовують кумедний танок.

Тренд полягає у тому, щоб увімкнути на фоні пісню Bodo Wartke & Marti Fischer –  Barbaras Rhabarberbar, вибрати собі оригінальний образ, вивчити прості рухи танцю та слова треку й продемонструвати свої вміння, пише Show 24.

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Така тенденція дозволяє зняти не тільки креативне відео, а й можна трошки вивчити іноземну мову.

@milad.on.the.run Since this is german track, I had to do the challenge. Don’t take life too serious friends #dance #dancechallenge #barbara #suit #uniform #barbarasrhabarberbar #dc @Stephanie ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@jamesandjasmin Is it getting harder to tell? dc: @Stephanie #dance #viral #couple ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@bigfoot_bae Your Duo reminder looks different here @Stephanie ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

У тренді беруть участь навіть тварини. 

@mistermainer Biscuit’s breed: english bull terrier whippet mix (not pitbull, staff) #barbara #duetchland #german #cutedogs ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer
@always_winnie Speaking to Seal Winnie be like... . #dogtok #dogsoftiktok #doggo #dog #cutedog #doglovers #shibatok #shibainu #shibe #fyp #shibenation #shibalove #shibes #shiba #shibarmy #shibamania #shibaholics #sealwinnie #doghumor #foryou ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

А дехто пробує перекладати німецьку пісню на іншу іноземну мову. 

@jetwithamanda THE ENGLISH VERSION YOU’VE BEEN WAITING FOR! Barbara’s Rhabarberbar auf Englisch | Barbara’s Rhubarb Bar in English This one is for all of you out there who have had this song stuck in your head for weeks (or even months) but have been unable to sing along! Now you can! I also threw in some dance moves from @Stephanie and @CHRISTINA STASII to really bring it all together! ‍♀️ @Cost n’ Mayor and @KayCee Stroh perhaps you can bring the English version to life with your fabulous dance skills!! VIELEN DANK to the legendary @Bodo Wartke and @Marti Fischer for the gift that keeps on giving Barbara’s Rhubarb Bar, in English, with the dance moves. Bon Apetit. Enjoy! #barbara #rhubarb #rhabarber #rhabarberbarbara #einversuch #onetake #barbaradance #barbaren #tonguetwister #zungenbrecher #germanrap #tonguetwisters #germantiktok #bodowartke #martifischer #rap #raptonguetwisters #barbararhubarb #rhubarbbarbara #barbarasrhabarberbar #germansong #ohrwurm #barbarasong #germansongs #actress ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

Що відомо про пісню

Вона належить авторству німецьких виконавців Bodo Wartke & Marti Fischer. Двоє чоловіків співають про дівчину Барбару з невеличкого міста, яка була відома на всю країну пирогом, який готує з ревеню (румбамбару). Кулінарія дівчини набула такої популярності, що їй довелось відкривати бар на честь пирога з ревеню. Крім того, по сюжету пісні, до Барбари почали приходити в гості варвари та перукар із довгою бородою. 

Сама пісня вийшла наприкінці 2023 року та вже має майже 6 мільйонів переглядів на ютубі. 

Barbaras Rhabarberbar (feat. Marti Fischer): дивитись відео онлайн

До слова, танець під цю пісню придумали дві тіктокерки та охоче поділились ним із публікою. 

Автор: Марта Гнат