Буде дуже гаряче: літній танцювальний хіт Дуа Ліпи розриває тікток

11 червня 2024, 23:30
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Понад 60 тисяч відео зняли користувачі під пісню британської співачки. Ба більше, з цього навіть вийшов мегатренд.

Уже декілька місяців підряд тікток продовжують підкоряти ролики із запальним і пластичним танцем під пісню Training Season – Dua Lipa. Що відомо про тренд та як його повторити – далі в матеріалі Show 24.

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Під згадану пісню тіктокери придумали танець, рухи якого відповідають словам пісні. Найважливіше – бути пластичним і попадати в такт музики. На перший погляд, може здатись, що танець доволі складний і повторити його не вдасться.

Однак пропонуємо поглянути відео з навчанням рухів, які насправді доволі прості. Рекомендуємо багато разів повторяти окремо елементи, а потім спробувати скласти їх у загальний танець.

А ось одні з найкращих відео тренду, які зібрали сотні тисяч лайків, коментарів. А деякі ролики навіть вподобала і репостнула сама виконавиця. 

@beginsisters_official Bonjour tout le monde ! Have a beautiful Wednesday World ! Love this fun dance cover ️?? Hope to make you smile this morning spreading you joy Nous souhaitons vous faire sourire ce matin et nous vous envoyons toutes nos ondes positives ?? DC: @Matt We are @Ophé and @annflo_begin happy sisters and dancers from Québec in Canada Make sure to join our community for your daily dose of dance and good vibes Nous parlons français et anglais. We speak French and English #beginsistersofficials #dancevideo #danceduo #entertainment #goodvibes #dancerlife #sisters #sisterhood #sistersquad #fyp ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

@brookieandjessie

dula peep xxx

♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@tessfoleyy suits‍♀️️? #dance #danceacc #dancetok #danceshow #suits #dancecostume #dancers #outfit #outfittok #outfitinspo #outfitacc #inspo #inspoacc #duo #duotok ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@thepitmansisters @Dua Lipa >>> dc @Matt ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@gianina dc @Matt ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

Що відомо про пісню

Трек вийшов ще 16 лютого і на платформі ютуб офіційний відеокліп зібрав уже майже 35 мільйонів переглядів. 

Dua Lipa – Training Season: дивитись відео онлайн 

Виконавиця співає про те, який партнер їй потрібен, зазначаючи, що знає собі ціну. Що цікаво, наприкінці кліпу усі чоловіки крутяться довкола співачки та б'ються за її увагу, однак жоден так і не привернув до себе прихильність дівчини. 

Автор: Марта Гнат