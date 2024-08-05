Найніжніший тренд ТікТок: чуттєва пісня Vivienne Mort підірвала мережу
ТікТок заполонили милі відео під пісню українського інді-гурту Vivienne Mort. Користувачі підхопили тренд, який набирає сотні тисяч лайків у соцмережі.
Цікаво, що пісня вийшла ще у 2018 році, але здобула популярність лише нещодавно. Так, ТікТок вкотре подарував нове життя хітам, які варті вашої уваги, пише Show 24.
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Юзери масово знімають ніжні відео під пісню "Час" гурту Vivienne Mort. Хтось показує свою другу половинку, а хтось – милі кадри з домашніми улюбленцями.
Водночас можна побачити, як користувачі створюють ліпсінки, повторюючи рядки з пісні: "Може, то було любов'ю? Може, то було любов'ю? Не знаю. Не знаю".
Українці також знімають і комедійні відео під ліричну пісню, згадуючи про стосунки та тварин.
Відомо, що гурт Vivienne Mort виник у 2007-му. Їхній дебютний альбом вийшов через три роки після заснування колективу.
Композиція "Час" була випущена в рамках альбому "Досвід" у 2018-му. Лідерка гурту Даніела Заюшкіна розповідала про значення назви платівки: "Хочеш, щоб усі навколо любили, були щасливі та вільні – дай їм приклад. Це і буде твій досвід".
Vivienne Mort – "Час": слухайте пісню онлайн
Для того, щоб поширити тренд, ви також можете до нього долучитися. Оберіть для себе будь-яку тематику – від романтичної до буденної. Використайте фільтри та додайте текст і мелодію пісні "Час" до відео.