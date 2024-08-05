Цікаво, що пісня вийшла ще у 2018 році, але здобула популярність лише нещодавно. Так, ТікТок вкотре подарував нове життя хітам, які варті вашої уваги, пише Show 24.

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Юзери масово знімають ніжні відео під пісню "Час" гурту Vivienne Mort. Хтось показує свою другу половинку, а хтось – милі кадри з домашніми улюбленцями.

Водночас можна побачити, як користувачі створюють ліпсінки, повторюючи рядки з пісні: "Може, то було любов'ю? Може, то було любов'ю? Не знаю. Не знаю".

Українці також знімають і комедійні відео під ліричну пісню, згадуючи про стосунки та тварин.

Відомо, що гурт Vivienne Mort виник у 2007-му. Їхній дебютний альбом вийшов через три роки після заснування колективу.

Композиція "Час" була випущена в рамках альбому "Досвід" у 2018-му. Лідерка гурту Даніела Заюшкіна розповідала про значення назви платівки: "Хочеш, щоб усі навколо любили, були щасливі та вільні – дай їм приклад. Це і буде твій досвід".

Vivienne Mort – "Час": слухайте пісню онлайн

Для того, щоб поширити тренд, ви також можете до нього долучитися. Оберіть для себе будь-яку тематику – від романтичної до буденної. Використайте фільтри та додайте текст і мелодію пісні "Час" до відео.