Я хочу співати, як Мадонна: тікток розривають маніфестні відео дівчат під пісню Sebastian Schub
Тікток підкорив фрагмент пісні Sebastian Schub "Sing Like Madonna", який надихає юзерів знімати розкішні відео, де вони естетично танцюють на тлі красивих локацій.
Тікток – це та соціальна мережа, яка робить із пісні справжній хіт, а з молодих артистів – світових зірок.
До слова У тікток вірусяться щемливі відео з домашніми улюбленцями, яких більше немає поруч
Що відомо про трек "Sing Like Madonna"
Так, у тікток завірусився трек виконавця Sebastian Schub "Sing Like Madonna". До речі, мова йде не про повний сингл, а лише про його фрагмент – приспів. Пісня ще не вийшла, утім, користується неабиякою популярністю. Саме тому має всі шанси завоювати титул справжнього хіта в майбутньому.
Однак навіть фрагмент треку вже встиг підкорити мережу, ставши трендом, а його рядки "Я хочу співати, як Мадонна. Я хочу танцювати, як королева. Не хочу дивитися на зорі. Я хочу, щоб вони дивилися на мене" надихають тисячі юзерів знімати естетичні рілси.
Дівчата записують чуттєві відео, у яких говорять про важливі речі на тлі казкових заходів чи міського вечірнього натовпу.
Інші ж красиво танцюють чи позують.
До речі, до такого денс флешмобу долучилася й блогерка Даша Квіткова. Інфлюенсерка поділилася своїми думками: мовляв, ваше життя кардинально зміниться, якщо ви дозволите собі бути абсолютно різними. У ролику Даша танцює в розкішному номері.
Сам же фрагмент виконання Sebastian Schub із треком "Sing Like Madonna" набрав майже 100 тисяч вподобайок у тікток.