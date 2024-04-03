Тікток розриває романтична пісня "Нагадай" про щире справжнє кохання

У мережі віруситься хіт "Нагадай" у виконанні молодої співаки Domiy. Юзери знімають зворушливі романтичні відео.

Тікток продовжує відкривати нам нові імена. Уже кілька місяців у соціальній мережі не втрачає популярності сингл "Нагадай".

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Рядки "І море тих квітів, куди поніс вітер? Я вже забула, як то любити. Як то любити, як то любити, нагадай" стали дійсно вірусними й досі розривають Інтернет. Наразі трек "Нагадай" міцно закріпився в трендах тікток.

Юзери масово знімають відео про найтрепетніше почуття, яке хоче прожити кожен – кохання. Щирі ролики знімають військові, цивільні й навіть маленькі дітки. У тікток уже майже 14 тисяч відео опубліковано під цей синг.

Що відомо про трек

Трек "Нагадай" написала молода співачка, на ім'я Марія Довгаюк. Дівчина виступає під псевдонімом Domiy. Раніше вона була відома завдяки каверам, які записувала на популярні пісні.

За словами артистки, її пісня дасть відповідь на просте, на перший погляд, але одне з найголовніших питань нашого життя: "Як то любити".

Кліп Марії на трек "Нагадай" вийшов у грудні 2023 року. Він був знятий на тлі вечірнього Подолу Києва. За три місяці відео встигло переглянути майже 8 мільйонів користувачів. І він уже тривалий час посідає 2 місце в рейтингу кращих кліпів YouTube.

Domiy – Нагадай – дивитися онлайн кліп: