Після 18 років шлюбу: голлівудська акторка Спеллінг оголосила про розлучення з чоловіком
Джерело:People
Американська акторка Торі Спеллінг, яка зіграла в серіалі Беверлі-Гіллз, після 18-річного шлюбу шокувала розлученням зі своїм чоловіком, актором Діном Макдермоттом. Подружжя спільно має 5 неповнолітніх дітей.
Цікаво, що ще 17 червня 2023 року Макдермотт опублікував пост про розрив шлюбу зі Спеллінг. Однак, пізніше він цей допис видалив.
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Що відомо про розлучення Спеллінг та Макдермотта
У документах про розірвання шлюбу причиною вказано "непримиренні розбіжності". Ба більше, дата офіційного розлучення співпадає з датою посту Макдермотта, який він видалив, а саме 17 червня 2023 рік.
Подружжя пробуло 18 років разом та зараз має 5 неповнолітніх дітей. Торі звернулася до суду з вимогою аби Дін забезпечував її та спільних дітей аліментами. Це 17-річний Ліам Аарон Макдермотт, 15-річна Стелла Дорін, 12-річна Хетті Маргарет, 11-річний Фінн Дейві, і 7-річний Бо Діно.
Спеллінг і Макдермотт з дітьми / Фото з інстаграму акторки
До того ж акторка не хоче, щоб актор отримував таку ж фінансову підтримку від неї. Однак, Спеллінг погодилася на спільну юридичну опіку з можливістю Макдермотта відвідувати дітей.
Досі невідомо про наявність шлюбного договору у подружжя, але Торі зазначила, що "характер та обсяг спільної власності ще не визначено".
Що відомо про стосунки Спеллінг та Макдермотта
- 7 травня 2006 року пара одружилася на Фіджі.
- У 2010 році подружжя поновило свої клятви. Однак, стало відомо про кризу у їхніх стосунках.
- Через чотири роки Макдермотт публічно заявив про зраду своєї дружини.
- В останньому інтерв'ю Діна, той повідомив, що проблеми в стосунках із дружиною тривали вже протягом п'яти років. Ба більше, перед розривом шлюбу він з Торі жив як "товариші по кімнаті".
- Причиною припинення стосунків Макдермотт вважає свій алкоголізм та свиню з куркою, яких Спеллінг пускала у ліжко.