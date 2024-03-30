Після 18 років шлюбу: голлівудська акторка Спеллінг оголосила про розлучення з чоловіком

Американська акторка Торі Спеллінг, яка зіграла в серіалі Беверлі-Гіллз, після 18-річного шлюбу шокувала розлученням зі своїм чоловіком, актором Діном Макдермоттом. Подружжя спільно має 5 неповнолітніх дітей.

Цікаво, що ще 17 червня 2023 року Макдермотт опублікував пост про розрив шлюбу зі Спеллінг. Однак, пізніше він цей допис видалив.

До слова Я офіційно наречена, – 48-річна оперна співачка Олена Гребенюк оголосила про заручини з коханим

Що відомо про розлучення Спеллінг та Макдермотта

У документах про розірвання шлюбу причиною вказано "непримиренні розбіжності". Ба більше, дата офіційного розлучення співпадає з датою посту Макдермотта, який він видалив, а саме 17 червня 2023 рік.

Подружжя пробуло 18 років разом та зараз має 5 неповнолітніх дітей. Торі звернулася до суду з вимогою аби Дін забезпечував її та спільних дітей аліментами. Це 17-річний Ліам Аарон Макдермотт, 15-річна Стелла Дорін, 12-річна Хетті Маргарет, 11-річний Фінн Дейві, і 7-річний Бо Діно.



Спеллінг і Макдермотт з дітьми / Фото з інстаграму акторки

До того ж акторка не хоче, щоб актор отримував таку ж фінансову підтримку від неї. Однак, Спеллінг погодилася на спільну юридичну опіку з можливістю Макдермотта відвідувати дітей.

Досі невідомо про наявність шлюбного договору у подружжя, але Торі зазначила, що "характер та обсяг спільної власності ще не визначено".

Що відомо про стосунки Спеллінг та Макдермотта