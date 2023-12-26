З'ясувалося, що зараз мама з донькою мають хороші дружні взаємини. Втім, так було не завжди.

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Тоня Матвієнко розповіла про стосунки зі своєю старшою донькою

Після розлучення батьків 12 річна дівчина захотіла жити з батьком. Втім, зараз це на їхні взаємини з мамою ніяк не впливає. Вони, за словами артистки, з Уляною наче подруги.

Був такий момент, коли ми з першим чоловіком розійшлися, і вона мені сказала, що поїде в ту сім'ю жити. Я саме потрапила на шоу "Голос країни", та сім'я вирішила, що в мене немає часу на Уляну, і сказали їй: "Давай ти у нас поживеш, поки мама буде співати". І переконали мою дитину. І тоді, щоб повернути старшу дочку, я стала для неї подругою. І все вдалося,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн

Особисте життя Тоні Матвієнко

У 1997 році 16-річна Тоня познайомилась з батьком своєї старшої доньки Уляни. Пара одружилася, після чого співачка народила дитину. Подружжя прожило разом 10 років, втім, зрештою розлучилося.

"З першим чоловіком я прожила 10 років. Розлучилися банально – я його розлюбила, а мені дуже важливо любити. Але це було нелегко", – розповідала виконавиця.