Тоня Матвієнко розповіла, що сталося з творчим спадком мами: "На щастя, я встигла"

Співачка Тоня Матвієнко запевнила, що встигла подбати про долю творчого спадку своєї матері, покійної народної артистки України Ніни Матвієнко, аби кожен зміг слухати її пісні.

За словами Тоні, вона встигла підписати контракт з одним із лейблів, аби весь творчий доробок покійної матері був збережений.

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Матвієнко каже, що всі пісні Ніни Митрофанівни доступні на стрімінгових сервісах. Це питання вона закрила, коли вже розуміла, що мама помирає.

Тоня пригадала, що до неї звернулися представники одного лейбла з пропозицією продати їм права на композиції мами. Саме в той момент співачка зрозуміла, що потрібно поквапитися, аби робота Ніни Митрофанівни залишилася на довгі-довгі роки.

"На щастя, я встигла закрити це питання. Вже коли мама лежала у лікарні, мені подзвонили з одного лейбла, запропонували продати їм право на всі пісні Ніни Матвієнко. Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане, що ж тоді буде з її творчим спадком, з тим, чому вона присвятила все своє життя. Вирішила все оформити правильно, щоб робота мами залишилася на довгі-довгі роки. Знаєте, всі її записи, диски у нас вдома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейбла, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах", – розповіла Тоня.

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