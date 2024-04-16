Тоня Матвієнко з чоловіком розчулили мережу виконанням пісні про кохання: захопливе відео пари
16 квітня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Тоня Матвієнко
Днями в Києві відбувся виступ Тоні Матвієнко. На сцену співачка вийшла з Арсеном Мірзояном, де вони разом заспівали чуттєву композицію.
Відео з цього концерту артистка розмістила у своєму тіктоці. Фани в захваті від пари та їхнього таланту.
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Яким був виступ зіркового подружжя
Пара зачарувала публіку проникливим виконанням пісні Матвієнко "А може, ти...".
А може, ти, а може, я втратив свої почуття,
– заспівали виконавці.
Дует артистів сподобався користувачам, про що вони написали у коментарях під роликом пари.
- "Ви такі класні, бережіть це тепло між вами, це неоціненно";
- "Дуже гарна пара, а виконання супер. Всього найкращого";
- "Класні";
- "Дуже гарна пара";
- "Ви чудові, дякую за творчість";
- "Які ви чудові".
Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна
- Майбутнє подружжя познайомилося на "Голосі країни" у 2011 році.
- У той момент Арсен ще був одружений, проте він розірвав свій шлюб заради нового кохання.
- Після розлучення Мірзояна з дружиною пара офіційно одружилася у 2017 році.
- Тоня з чоловіком виховують спільну доньку Ніну. Водночас в співака є два сини від попереднього шлюбу, а в артистки донька.