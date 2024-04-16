Тоня Матвієнко з чоловіком розчулили мережу виконанням пісні про кохання: захопливе відео пари

16 квітня 2024, 15:30
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Тоня Матвієнко

Днями в Києві відбувся виступ Тоні Матвієнко. На сцену співачка вийшла з Арсеном Мірзояном, де вони разом заспівали чуттєву композицію.

Відео з цього концерту артистка розмістила у своєму тіктоці. Фани в захваті від пари та їхнього таланту.

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Яким був виступ зіркового подружжя 

Пара зачарувала публіку проникливим виконанням пісні Матвієнко "А може, ти...". 

А може, ти, а може, я втратив свої почуття,
– заспівали виконавці. 

Дует артистів сподобався користувачам, про що вони написали у коментарях під роликом пари. 

  • "Ви такі класні, бережіть це тепло між вами, це неоціненно";
  • "Дуже гарна пара, а виконання супер. Всього найкращого";
  • "Класні";
  • "Дуже гарна пара";
  • "Ви чудові, дякую за творчість";
  • "Які ви чудові".

Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

  • Майбутнє подружжя познайомилося на "Голосі країни" у 2011 році.
  • У той момент Арсен ще був одружений, проте він розірвав свій шлюб заради нового кохання. 
  • Після розлучення Мірзояна з дружиною пара офіційно одружилася у 2017 році.
  • Тоня з чоловіком виховують спільну доньку Ніну. Водночас в співака є два сини від попереднього шлюбу, а в артистки донька. 
Автор: Софія Хомишин