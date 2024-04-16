Тоня Матвієнко з чоловіком розчулили мережу виконанням пісні про кохання: захопливе відео пари

Днями в Києві відбувся виступ Тоні Матвієнко. На сцену співачка вийшла з Арсеном Мірзояном, де вони разом заспівали чуттєву композицію.

Відео з цього концерту артистка розмістила у своєму тіктоці. Фани в захваті від пари та їхнього таланту.

Не пропустіть За день до прем'єри: у Південній Кореї скасували виступ російського балету

Яким був виступ зіркового подружжя

Пара зачарувала публіку проникливим виконанням пісні Матвієнко "А може, ти...".

А може, ти, а може, я втратив свої почуття,

– заспівали виконавці.

Дует артистів сподобався користувачам, про що вони написали у коментарях під роликом пари.

"Ви такі класні, бережіть це тепло між вами, це неоціненно";

"Дуже гарна пара, а виконання супер. Всього найкращого";

"Класні";

"Дуже гарна пара";

"Ви чудові, дякую за творчість";

"Які ви чудові".

Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна