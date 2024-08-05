Нарешті разом, – Тоня Матвієнко показалася на відпочинку з двома доньками

Тоня Матвієнко вирушила на родинний відпочинок з доньками. Співачка з Уляною та Ніною поїхали у Карпати.

Знаменитість поділилася, як вони разом провели час. До того ж вона розчулила історією, пов'язаною з покійною мамою.

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На опублікованих фото можна побачити, як сім'я насолоджуються мальовничими краєвидами, прогулюється поблизу гірської річки та робить атмосферні знімки на тлі гір і лісу.

Нарешті разом. Тут ми як вдома,

– зазначила Матвієнко.

Особливо зворушливим моментом стало те, що Тоня з доньками зупинилися у тому ж готелі, де вісім років тому відпочивала мама виконавиці. На стінах закладу досі зберігається пам'ятне фото Ніни Митрофанівни з її автографом та словами подяки за гостинність.

Тоня Матвієнко поїхала на відпочинок з доньками / Скриншоти ТСН

Нагадаємо, телеведучий Тімур Мірошниченко також нещодавно зробив перерву у своєму щільному графіку, щоб насолодитися відпочинком у Київській області. Ця поїздка стала особливою, адже до сімейного відпочинку вперше приєдналася названа донька шоумена Ангеліна. З цієї нагоди сім'я Мірошниченків орендувала затишний будиночок з басейном, розташований у лісі.