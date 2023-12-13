Пару побачили разом на вечірці у Лондоні, де загалом була російськомовна публіка. Зазначається, що пара танцювала більшість вечора.

Гостро Через звинувачення в зґвалтуванні: у Франції затримали відомого письменника Фредеріка Бегбедера

Том Круз з'явився на вечірці разом з росіянкою

Видання пише, що Круз та Хайрова поводили себе на заході як пара. Інсайдери зазначили, що актор не відводив очей від росіянки. Багато відвідувачів були здивовані від їхньої спільної появи на вечірці.

Вони були нерозлучні, явно пара. Здавалося, він шаленів від неї. Він провів більшу частину ночі, танцюючи з Хайровою,

– повідомило джерело.

На заході Хайрова зробила світлину з колишньою учасницею конкурсу "Міс Європа" та українкою Оленою Авраменко.



Хайрова та Авраменко на вечірці / Фото з інстаграму Хайрової

Видання зазначає, що було багато охочих серед відвідувачів зробити фото з Крузом. Однак, зірка усім відмовляла. Діджей вечірки повідомив гостям російською мовою, що Том не хоче фотографуватися.

Відомо, що батьком 36-ої Ельсіни Хайрової є колишній депутат російської Держдуми – Рінат Хайров, який працював на цій посаді у 2011-2019 році.

Раніше жінка була у шлюбі з російським олігархом Дмитром Цвєтковим, який має бізнес, пов'язаний з діамантами. Подружжя розлучилося, оскільки Ельсіна нібито приховувала активи від обранця. До того ж у Хайрової є громадянство Великої Британії.

Кого зі світових зірок помітили з українкою