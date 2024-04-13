Тіна Кароль і SHUMEI випустили емоційний кліп на палку пісню: пристрасне відео

12 квітня відбулася прем'єра треку "Стерва" артистки Тіни Кароль у колаборації зі співаком SHUMEI. До того ж вийшов емоційний кліп до музичної роботи.

Цікаво, що у зйомках відео брали участь блогери Богдан Шелудяк та Юлія Свіжинська. У кліпі вони були закоханою парою, яка сперечалася і сварилася.

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Тіна Кароль з SHUMEI запрем'єрили трек "Стерва"

За словами Кароль, ця музична композиція про палку любов, на якій будуються міцні та справжні стосунки. Водночас артистка побажала слухачам не сваритися з коханими, хоча б надовго.

Пісня – це опора для мільйонів, а голос – емоційний зв’язок. Надійний магічний міст, що може об'єднати людину з магічною силою. Насолоджуйтеся пристрасним дуетом Стерва. І не сваріться з коханими. Принаймні, надовго,

– зазначила Тіна.



Тіна Кароль, SHUMEI, Богдан Шелудяк, Юлія Свіжинська / Фото з інстаграму блогерки

Цікаво, що зйомки кліпу проходили на Львівському залізничному вокзалі. До того ж режисером відеороботи стала Ната Курган, яка вже працювала з Тіною над створенням відеороликів для пісень "Не святі" та "Троянди" .

SHUMEI – найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею,

– поділилася артистка.

Тіна Кароль і SHUMEI "Стерва": дивіться відео онлайн

Кароль створила музичний проєкт "Дім звукозапису"

Дім звукозапису – це сучасне прочитання форматних вокальних шоу, але створеного спеціально для аудиторії в ютубі. Назва відображає не тільки сутність музичного перформансу, а й місце проведення зйомок. Усі випуски шоу знімаються у легендарному Домі звукозапису Українського радіо, де понад 50 років записувалися українські знакові пісні.

У кожному випуску проєкту з'являтиметься новий герой, який разом із Кароль створюватиме унікальний музичний перформанс і разом досліджуватиме історію обраної для нього композиції.

Тіна разом з журналістською командою буде знайомити глядачів з тими треками, які мають незвичайний і тернистий шлях до успіху. Кароль виступає у ролі інтерв'юера та музичного продюсера шоу.

Запрошена знаменитість повинна заспівати обрану для неї пісню наживо. Однак, складність полягає в тому, що це має бути зроблено з першого дубля. Ба більше, після виходу кожного випуску виконана пісня на шоу випускатиметься як повноцінний трек артиста на всіх музичних платформах.