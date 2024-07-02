У топі та шортах: Тіна Кароль у відвертому вбранні похизувалася пресом
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль відома своїм захопленням від тренувань та йоги. Артистка показала результат плідної роботи над собою.
Виконавиця дивує не тільки змінами свого тіла, але й інкогніто-появами на виступах колег. Так, вона з'явилася на концерті SHUMEI, одягнувши плащ з капюшоном, який дозволив їй змішатися з натовпом глядачів.
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У своїх соцмережах Тіна опублікувала дві світлини, на яких постала в чорному топі та шортах. Кароль зробила кадри в дзеркалі, щоб продемонструвати спортивну фігуру.
"Хто рано встає, тому прес дає", – написала співачка.
Тіна Кароль показала результат тренувань / Фото з телеграм-каналу співачки
Кароль постала в спортивному одязі / Фото з телеграм-каналу співачки
Прихильники артистки у захваті від її нових фото. Вони зауважили, що Тіна, як завжди, має чудовий вигляд.
Відомо, що Кароль веде активний спосіб життя. Вона це робить не тільки для власного здоров'я, але й для витривалості під час виступів. Співачка займається йогою та слідкує за харчуванням.