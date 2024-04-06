Має тримати Нобелівку, а не гвинтівку, – Тімоті Снайдер виступив проти мобілізації Жадана

Історик Тімоті Снайдер критично висловився щодо рішення Сергія Жадана вступити до Сил Оборони. Він засудив США за недостатню підтримку.

Український письменник Сергій Жадан натякнув на рішення мобілізуватись та вступити до Нацгвардії. Його сміливість прокоментував видатний історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

До слова Сергій Жадан вирішив мобілізуватися: до якої бригади він приєднається

Тімоті Снайдер проти мобілізації Жадана

Снайдер виступив проти того, щоб Сергій Жадан брав до рук зброю. На його думку, письменник мав би брати до рук Нобеля.

Сергій Жадан, один з найвидатніших світових творців культури, мав би тримати в руках Нобелівську премію, а не гвинтівку,

– підкреслив історик.

Тімоті Снайдер нагадав, що місто, в якому народився Сергій, зараз перебуває під російською окупацією. Мова йде про Старобільськ Луганської області. Тоді як Харків, де живе Жадан, постійно обстрілюється росіянами. Історик з критикою висловився щодо відсутності допомоги Україні від США.

"Мене засмучує, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати зону терору і наражає його та мільйони українців на небезпеку. Сергій працює над підтримкою солдатів з самого початку війни, а зараз записався в армію. Він має мужність робити це, тоді як ми не можемо надати допомогу".

Сергій Жадан, ймовірно, мобілізується