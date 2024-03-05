Популярна інстаграм-блогерка Самбурська потрапила в ДТП: перші кадри з місця події
Джерело:Тетяна Самбурська
Блогерка-мільйонниця Тетяна Самбурська шокувала підписників звісткою про те, що потрапила в ДТП. Вона вже навіть показала кадри з місця події.
Інфлюенсерка заявила, що в результаті аварії було пошкоджено автівку, яку вона купила наприкінці минулого року. Водночас сама Тетяна відбулася сильним переляком.
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Тетяна Самбурська потрапила в ДТП
Блогерка зізналася, що й досі не може оговтатися від того, що сталося, тож не розголошувала багато подробиць про аварію. Вона лише поділилася, що інших учасників дорожньо-транспортної пригоди, окрім неї самої, немає. На щастя, Самбурська не отримала жодних фізичних ушкоджень.
Постраждала тільки моя машина, більше не було учасників ДТП, на щастя. Емоційний стан не дуже, тому повернусь, коли буду в нормі. Зі мною все добре, навіть синців нема... Просто сильний шок. Машина велика, міцна, вберегла нас,
– поділилася Тетяна.
Тетяна Самбурська потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тетяна Самбурська потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з українських зірок потрапляв у ДТП
- Повертаючись з закордонного туру в Україну, співачка Ірина Федишин ледь не потрапила в аварію. Річ у тім, що через сильну грозу на проїжджу частину впало дерево, яке водій виконавиці переїхав. Знаменитість підкреслила, що завдяки невисокій швидкості чоловіку вдалося впоратись з керуванням й не вилетіти в кювет.
- Влітку лідер гурту О.Torvald та з початком повномасштабного вторгнення військовий Женя Галич разом з побратимами потрапив у ДТП. На щастя, всі пасажири, включно зі співаком, вижили. Євген, розмірковуючи про те, що сталося, визнав, що життя дало їм ще один шанс.
- Весною минулого року народний артист України Остап Ступка влаштував аварію на вулицях Києва, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Актора визнали винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, тож він був засуджений до трьох років позбавлення волі, а також позбавлений водійських прав на вісім років. Водночас прокуратура вважає покарання, призначене Ступці, недостатньо суворим. У зв'язку з цим вона вирішила подати апеляцію на рішення суду у цій справі.