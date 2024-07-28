Маємо вимагати покарання, – українські зірки емоційно згадали про теракт в Оленівці

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські військові здійснили жорстокий теракт проти українських військовополонених у виправній колонії поблизу Оленівки в Донецькій області. У другу річницю трагедії українські зірки звернулися до світу та шанувальників.

Співаки, блогери, актори й інші знаменитості у своїх соцмережах нагадали світові про жорстокий злочин росіян. Вони вчергове прокоментували цинізм росіян та закликали українців не мовчати про злочини Росії.

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Так, alyona alyona виставила сторіс, де згадала про другу річницю теракту в Оленівці. Крім того, вона попросила долучатися до акцій підтримки військовополонених гарнізону "Маріуполь" в різних містах України.



alyona alyona нагадала світові про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Телеведучий Григорій Решетник висловив світлу пам'ять усім загиблим.

Ми маємо кричати на весь світ та вимагати покарання,

– підкреслив шоумен.



Григорій Решетник нагадав світові про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дружина телеведучого також виставила сторіс про трагедію, яку здійснили росіяни в Оленівці. Вона навіть пригадала свої емоції, коли дізналася про теракт у 2022 році.

Пам'ятаю досі, коли прочитала новини й не повірила. Вчергове не повірила своїм очам,

– зізналася Христина Решетник.

Вона наголосила, що ми не можемо допустити, щоб росіяни уникнули покарання.



Христина Решетник згадала про теракт в Оленівці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль, Володимир Дантес, Христина Соловій та інші артист також нагадали світові про теракт в Оленівці.

Українські зірки згадали про теракт в Оленівці / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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