Співчуваю сім'ям загиблих, – Дімопулос здивувала неоднозначною заявою після теракту у "Крокусі"
Джерело:Санта Дімопулос
Співачка Санта Дімопулос висловилась про теракт, що днями стався під Москвою. У ТЦ "Крокус" 22 березня відбулась стрілянина і пожежа, внаслідок якої загинуло близько 137 росіян.
Колишня солістка "ВІА Гри", яка зараз живе за кордоном, відповіла на запитання підписників. Одне з них стосувалося пожежі й стрілянини у "Крокус Сіті Хол".
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Санта Дімопулос про теракт у "Крокусі"
Співачка неоднозначно розповіла, що не бажатиме людям смерті, а навіть готова поспівчувати сім'ям загиблих росіян. Тим часом у мережі поширюють відео з сьогоднішньої ракетної атаки на Київ, коли діти були змушені бігти в укриття під звуки вибухів.
Болісно. Смерті невинних людей, війна, тероризм – це абсолютне зло. Ніщо не змусить мене бажати людям смерті. І я співчуваю сім'ям загиблих. Ми лише гості на цій планеті й замість того, щоб творити і любити, ми знищуємо. Це великий біль,
– заявила Санта Дімопулос.
Артистка додала, що багатьох громадян Росії можна назвати боягузами через мовчання про війну. Але для неї це не є причиною бажати їм зла.
"І навіть якщо ми класифікуємо когось як боягузів через замовчування та мовчазливої згоди на те, що відбувається з українським народом, це нікому не дає право радіти смертям. Зло злом не перемогти. Тому що зло злом тільки живиться", – зауважила Дімопулос.
Санта Дімопулос про теракт / Фото з інстаграм-сторіз
Зараз Санта Дімопулос живе в ОАЕ. Вона зізналась, що не бачить свого майбутнього в Україні, бо дбає про безпеку дітей.
Що відомо про теракт під Москвою
- 22 березня у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" раптово почалася стрілянина та пожежа. У будівлі були заблоковані люди, оскільки там відбувався концерт гурту "Пікнік".
- Кремлівські речники говорять про український слід та всіма способами намагаються нав'язати провину за те, що сталося, Україні. Це передбачуваний крок росіян, водночас у ГУР, МЗС наголошують на брехні представників диктатора. Тим паче, що й західні країни вже не вірять у маніпуляції Кремля. Ба більше, теракт може бути вигідний для влади Росії.
- Російські силовики затримали підозрюваних у теракті. Вони не приховують, що катують ймовірних нападників. На цьому тлі згадується заява члена Бундестагу: "Ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка вчора ввечері вкотре тероризувала цивільне населення України ракетними атаками та атаками безпілотників. Хто сіє терор, той пожне терор".