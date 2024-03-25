Співчуваю сім'ям загиблих, – Дімопулос здивувала неоднозначною заявою після теракту у "Крокусі"

Співачка Санта Дімопулос висловилась про теракт, що днями стався під Москвою. У ТЦ "Крокус" 22 березня відбулась стрілянина і пожежа, внаслідок якої загинуло близько 137 росіян.

Колишня солістка "ВІА Гри", яка зараз живе за кордоном, відповіла на запитання підписників. Одне з них стосувалося пожежі й стрілянини у "Крокус Сіті Хол".

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Санта Дімопулос про теракт у "Крокусі"

Співачка неоднозначно розповіла, що не бажатиме людям смерті, а навіть готова поспівчувати сім'ям загиблих росіян. Тим часом у мережі поширюють відео з сьогоднішньої ракетної атаки на Київ, коли діти були змушені бігти в укриття під звуки вибухів.

Болісно. Смерті невинних людей, війна, тероризм – це абсолютне зло. Ніщо не змусить мене бажати людям смерті. І я співчуваю сім'ям загиблих. Ми лише гості на цій планеті й замість того, щоб творити і любити, ми знищуємо. Це великий біль,

– заявила Санта Дімопулос.

Артистка додала, що багатьох громадян Росії можна назвати боягузами через мовчання про війну. Але для неї це не є причиною бажати їм зла.

"І навіть якщо ми класифікуємо когось як боягузів через замовчування та мовчазливої згоди на те, що відбувається з українським народом, це нікому не дає право радіти смертям. Зло злом не перемогти. Тому що зло злом тільки живиться", – зауважила Дімопулос.



Санта Дімопулос про теракт / Фото з інстаграм-сторіз

Зараз Санта Дімопулос живе в ОАЕ. Вона зізналась, що не бачить свого майбутнього в Україні, бо дбає про безпеку дітей.

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