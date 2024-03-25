Сочувствую семьям погибших, – Димопулос удивила заявлением после теракта в "Крокусе"
Источник:Санта Димопулос
Певица Санта Димопулос высказалась о теракте, который на днях произошел под Москвой. В ТЦ "Крокус" 22 марта произошла стрельба и пожар, в результате которого погибло около 137 россиян.
Бывшая солистка "ВИА Гры", которая сейчас живет за границей, ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался пожара и стрельбы в "Крокус Сити Холл".
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Санта Димопулос о теракте в "Крокусе"
Певица неоднозначно рассказала, что не желает людям смерти, а даже готова посочувствовать семьям погибших россиян. Тем временем в сети распространяют видео с сегодняшней ракетной атаки на Киев, когда дети были вынуждены бежать в укрытие под звуки взрывов.
Болезненно. Смерти невинных людей, война, терроризм – это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я сочувствую семьям погибших. Мы лишь гости на этой планете и вместо того, чтобы творить и любить, мы уничтожаем. Это большая боль,
– заявила Санта Димопулос.
Артистка добавила, что многих граждан России можно назвать трусами из-за молчания о войне. Но для нее это не является причиной желать им зла.
"И даже если мы классифицируем кого-то как трусов из-за замалчивания и молчаливого согласия на то, что происходит с украинским народом, это никому не дает право радоваться смертям. Зло злом не победить. Потому что зло злом только питается", – заметила Димопулос.
Санта Димопулос о теракте / Фото из инстаграм-сториз
Сейчас Санта Димопулос живет в ОАЭ. Она призналась, что не видит своего будущего в Украине, потому что заботится о безопасности детей.
Что известно о теракте под Москвой
- 22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" внезапно началась стрельба и пожар. В здании были заблокированы люди, поскольку там проходил концерт группы "Пикник".
- Кремлевские спикеры говорят об украинском следе и всеми способами пытаются навязать вину за то, что произошло, Украине. Это предсказуемый шаг россиян, одновременно в ГУР, МИД подчеркивают ложь представителей диктатора. Тем более, что и западные страны уже не верят в манипуляции Кремля. Более того, теракт может быть выгоден для власти России.
- Российские силовики задержали подозреваемых в теракте. Они не скрывают, что пытают вероятных нападавших. На этом фоне вспоминается заявление члена Бундестага: "Мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которая вчера вечером в очередной раз терроризировала гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор".