Сочувствую семьям погибших, – Димопулос удивила заявлением после теракта в "Крокусе"

Певица Санта Димопулос высказалась о теракте, который на днях произошел под Москвой. В ТЦ "Крокус" 22 марта произошла стрельба и пожар, в результате которого погибло около 137 россиян.

Бывшая солистка "ВИА Гры", которая сейчас живет за границей, ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался пожара и стрельбы в "Крокус Сити Холл".

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Санта Димопулос о теракте в "Крокусе"

Певица неоднозначно рассказала, что не желает людям смерти, а даже готова посочувствовать семьям погибших россиян. Тем временем в сети распространяют видео с сегодняшней ракетной атаки на Киев, когда дети были вынуждены бежать в укрытие под звуки взрывов.

Болезненно. Смерти невинных людей, война, терроризм – это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я сочувствую семьям погибших. Мы лишь гости на этой планете и вместо того, чтобы творить и любить, мы уничтожаем. Это большая боль,

– заявила Санта Димопулос.

Артистка добавила, что многих граждан России можно назвать трусами из-за молчания о войне. Но для нее это не является причиной желать им зла.

"И даже если мы классифицируем кого-то как трусов из-за замалчивания и молчаливого согласия на то, что происходит с украинским народом, это никому не дает право радоваться смертям. Зло злом не победить. Потому что зло злом только питается", – заметила Димопулос.



Санта Димопулос о теракте / Фото из инстаграм-сториз

Сейчас Санта Димопулос живет в ОАЭ. Она призналась, что не видит своего будущего в Украине, потому что заботится о безопасности детей.

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