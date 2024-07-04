Співачка-зрадниця Таїсія Повалій вкотре висловила підтримку Росії у війні з Україною. Артистка заявила, що повномасштабне вторгнення змінило її життя на краще.

Запроданка зізналася, що протягом останніх десяти років життя в Києві чекала на "русскій мір". Вона нібито "своїми діями показувала, що з Росією".

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Водночас про життя в Україні Таїсія висловилася дуже різко. Її нібито "знищували" на рідній землі, але чомусь вона продовжувала будувати там свою кар'єру.

Можливо, я не говорила голосно і не могла дозволити собі говорити про це, але я своїми діями показувала, що я з Росією, що я підтримую "СВО", тому що "СВО" – це порятунок для мене і для таких людей як я,

– зазначила Повалій.

Ба більше, зрадниця підкреслила, що, виявляється, є українці, які підтримують одночасно ЗСУ та російську армію. Такі громадяни нібито інколи пишуть Таїсії, висловлюючи радість бути з разом з окупантами. Однак, конкретних прикладів чи доказів цього співачка не надала.

Вони пишуть нам слова вдячності та радості, що вони зараз можуть бути вільними та бути разом з нами. Вони причаїлися,

– вигадала путіністка.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій отримала паспорт країни-агресора ще 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України. Зрадниця має намір об'єднувати українську та російську культури, називаючи це "своєю місією".