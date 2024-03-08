Цинізму немає меж: зрадниця Повалій заспівала з китаянкою, яка виступала в окупованому Маріуполі

Таїсія Повалій невпинно продовжує демонструвати свою прихильність до Росії. Співачка, яка відкрито підтримує Владіміра Путіна, презентувала відео з китайською оперною артисткою-українофобкою Ван Фан, яка рік тому відвідувала Маріуполь і цинічно співала на руїнах Драмтеатру.

Напередодні 8 березня Таїсія Повалій випустила дует і кліп на радянську пісню "Катюша" із китайською оперною співачкою Ван Фан, який назвала "гармонією великих культур".

До слова СБУ оголосила про заочну підозру зрадниці Таїсії Повалій

Про що дует Таїсії Повалій і Ван Фан

У кліпі продемонстрована "співдружність" Росії й Китаю, а також теплі стосунки президентів Владіміра Путіна й Сі Цзіньпін, які обіймаються й фотографуються. Крім того, до відео ввійшли моменти спільних військових тренувань обох країн.

"Катюшу" Повалій возвеличила "справжнім гімном Всесвітнього фестивалю молоді". Цікаво, що в описі до відео Таїсія назвала себе російською виконавицею й народною артисткою України (до речі, усіх артистів-зрадників досі не позбавили звань народних і заслужених артистів України).

У відео Ван Фан вільно співає російською мовою, а Таїсія Повалій – китайською.

Таїсія Повалій і Ван Фан – "Катюша": дивитися онлайн кліп

Хто така Ван Фан