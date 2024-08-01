Це для мене дивно, – Данилко розкритикував зрадницю Повалій, яка назвала війну "порятунком"

На початку липня 2024 року зрадниця Таїсія Повалій різко висловилася про життя в Україні та заявила, що війна стала для неї "порятунком". Артист Андрій Данилко не зміг пройти повз слів запроданки, тому прокоментував їх.

Крім цього, Повалій стверджувала, що є українці, які підтримують одночасно ЗСУ та російську армію. Такі громадяни нібито інколи пишуть Таїсії, розповідаючи про радість бути з разом з окупантами.

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Як зазначив Андрій, після початку повномасштабного вторгнення його неабияк здивували висловлювання Повалій, з якою він раніше мав гарні стосунки. Чоловік не розуміє, як вона може захоплюватися Росією, яка щодня знищує українців, та зізнаватися про "порятунок".

Це для мене дивно. Вони перейшли на той бік, там живуть. У них були певні обставини. Так склалися обставини. Але давати такі інтерв'ю: "Я зраділа, коли почалася війна". Тая сказала, що її прийшли звільняти. У мене немає слів, коли вбивають людей,

– підкреслив Данилко.

Співак запевнив, що зрадниця сама для себе обрала, де їй краще жити. Водночас вчинки та слова Таїсії залишаються на її совісті.

Я не розумію, як Тая могла таке ляпнути. Розумію ситуацію. Ну вибрала і вибрала, поїхала туди. Ми з нею були завжди в гарних стосунках, але таке сказати,

– зауважив Андрій.

Інтерв'ю Андрія Данилка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України, Таїсія Повалій отримала російський паспорт. Запроданка заявила про "свою місію" – об'єднати українську та ворожу культури.