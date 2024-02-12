У Тараса та Олени Тополі (раніше відома як Alyosha) за 11 років стосунків немає жодної дуетної пісні. Та днями лідер гурту "Антитіла" зізнався, що у них таки є спільна композиція, яка може стати першою спільною.

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У Тараса та Олени Тополі є дуетний трек

Британська авторка та співачка Емі Вадж створила композицію для подружжя артистів. Вона працює зі знаменитими артистами – це Ед Ширан, Кайлі Міноуг, Джон Ледженд, Pink та багато інших.

Пісня написана українською та англійською мовами. Саме український текст написав Тарас Тополя. Однак лідер гурту "Антитіла" та Олена Тополя не поспішають випускати цей трек. Вони чекають вдалого моменту.

Має прийти її час, хочеться, щоб ця пісня, наприклад, стала саундтреком до якогось класного фільму, наприклад в Голлівуді, чи серіалу,

– поділився Тарас Тополя.

Які стосунки у подружжі Тараса та Олени Тополі