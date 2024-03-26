У мене з лібідо все нормально, – Тополя неочікувано заговорив про зацікавленість іншими жінками

Повномасштабне вторгнення розділило подружжя Тараса Тополі та Alyosha. Півтора року пара жила окремо до того ж ще й в різних країнах. Водночас Тарас Тополя чесно зізнався зраджував дружину, поки вона була в США.

Фронтмен гурту "Антитіла" не приховує, що може звернути увагу на інших жінок та зробити їм компліменти. До того ж і його дружина, за словами Тараса, отримує багато уваги від чоловіків.

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Чи зраджував Тополя

Виконавець заявив, що заперечує будь-який факт зради. Він вірний своїй дружині, і вона для нього єдина на все життя. Однак, музикант зізнався, що може звернути увагу на інших жінок та оцінити їхню красу.

Ні, зрад не було. У мене все з лібідо нормально, і я можу оцінити красу жінки, звернути увагу на іншу жінку, обійняти її та усміхнутися. Так само і моя Олена, красуня, яка привертає увагу інших чоловіків, адже, незважаючи на те, що вона мама трьох дітей, вона у чудовій формі, спокуслива і для мене найкраща. Коли ми почали наш союз і вирішили народити дітей, я дав слово, що вона моя єдина,

– зазначив Тарас.

До того ж Тополя додав, що "у форматі фану, заради здобуття нового життєвого і сексуального досвіду", він разом з дружиною може піти й на стосунки на стороні.

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