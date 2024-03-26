У мене з лібідо все нормально, – Тополя неочікувано заговорив про зацікавленість іншими жінками
Джерело:"Люкс ФМ"
Повномасштабне вторгнення розділило подружжя Тараса Тополі та Alyosha. Півтора року пара жила окремо до того ж ще й в різних країнах. Водночас Тарас Тополя чесно зізнався зраджував дружину, поки вона була в США.
Фронтмен гурту "Антитіла" не приховує, що може звернути увагу на інших жінок та зробити їм компліменти. До того ж і його дружина, за словами Тараса, отримує багато уваги від чоловіків.
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Чи зраджував Тополя
Виконавець заявив, що заперечує будь-який факт зради. Він вірний своїй дружині, і вона для нього єдина на все життя. Однак, музикант зізнався, що може звернути увагу на інших жінок та оцінити їхню красу.
Ні, зрад не було. У мене все з лібідо нормально, і я можу оцінити красу жінки, звернути увагу на іншу жінку, обійняти її та усміхнутися. Так само і моя Олена, красуня, яка привертає увагу інших чоловіків, адже, незважаючи на те, що вона мама трьох дітей, вона у чудовій формі, спокуслива і для мене найкраща. Коли ми почали наш союз і вирішили народити дітей, я дав слово, що вона моя єдина,
– зазначив Тарас.
До того ж Тополя додав, що "у форматі фану, заради здобуття нового життєвого і сексуального досвіду", він разом з дружиною може піти й на стосунки на стороні.
Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлуку Тараса й Олени після початку вторгнення
- Alyosha разом із трьома дітьми виїхала з України до Америки на початку вторгнення. Там вона жила у мами Тараса, яка вже давно емігрувала.
- Водночас музикант разом із двома учасниками гурту вступив до лав ЗСУ. Він був парамедиком та допомагав пораненим військовим на передовій.
- Стосунки на відстані стали справжнім випробуванням для пари. Водночас закохані ані на мить не сумнівалися: їхнє кохання витримає все.
- Влітку 2022 року Олена на декілька днів приїхала до Києва. Вони з Тарасом навіть встигли сходити на побачення.
- А вже восени 2023 року артистка остаточно повернулася назад до Києва, де досі перебуває.