Танець Дедпула під трек 2000-х розриває тікток: спробуйте і ви

8 серпня 2024, 23:30
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Нещодавно в кінопрокат вийшов фільм від компанії Marvel "Дедпул і Росомаха". Фільм є продовженням "Дедпул 2" та розповідає про конфлікт та дружбу між згаданими героями. Однак глядачів заінтригували не тільки яскравою картинкою та відмінним почуттям гумору, а й неперевершеним танцем головного героя.

Зазначимо, що кінокартина має вікове обмеження 17+. Раян Рейнольдс, який грає роль Дедпула, справився зі своїм завданням на відмінно. Користувачі в тіктоці вже завірусили один із найкращих моментів фільму. Детальніше про це – далі в матеріалі Show 24.

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Ті, хто вже встиг сходити в кінотеатри, точно знають про що йде мова. А хто ще вагається із рішенням, то ми трішки привідкриємо завісу кіновсесвіту. Майже на початку фільму головний герой у лісі виконує танок із різними рухами в такт музиці. Попри те, що Дедпул вдягнений у свій фірмовий костюм, харизма відчувається навіть через нього. 

Танець Дедпула у фільмі "Дедпул і Росомаха": дивіться відео онлайн

Цей момент настільки сподобався глядачам, що одразу ж набув шаленої популярності. Люди намагаються повторити танок, щоб не відставати від супергероя. 

Щоб стати частиною тренду, слід вивчити комбінацію рухів, додати пісню *NSYNC – Bye Bye Bye і все це зняти на відео.

Як правильно станцювати танець Дедпула: дивіться відео

@nathanlust Deadpool Dance Tutorial #deadpool #wolverine #deadpoolwolverine #marvel #nsync #nathanlust ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

Пропонуємо подивитись як інші користувачі вже спробували позмагатись із супергероєм.

@nickfpauley It is the honor of my life to play Dancepool in #deadpoolandwolverine ️@Ryan Reynolds thank you so mich for such an incredible and life changing opportunity. Performing the priginal choreography created by Darrin Henson #deadpool #marvel #nsync ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

@janabananathings this movie was sooo gooood #deadpool #deadpool3 #wolverine #deadpoolwolverine #deadpoolandwolverine #marvel #marvelstudios #fyp #fy ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC
@rocknrak_official DADDYPOOL @Marvel Entertainment #deadpool #nsync #byebyebye #dance #challenge #데드풀 #챌린지 ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC
@jorgeblanco tenía que… #byebyebye ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

До слова, український захисник також виконав танець Дедпула. Його відео у тіктоці вже набрало понад 1 мільйон переглядів. Коментатори навіть назвали чоловіка "українським Месником". 

@poloua #глобальныерекомендации #славаукраїні #cupcut #рекомендации #deadpool ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

Що відомо про трек 2000-х

Трек Bye Bye Bye належить бой-бенду *NSYNC. Пісня стала настільки популярною, що у 2001 році в номінації Ґреммі перемогла в категорії "Рекорд року". 

*NSYNC – Bye Bye Bye: дивіться відео онлайн

У пісні йдеться про хлопця, який хоче розійтись із дівчиною, бо більше її не кохає. Чому саме цей трек вибрала команда Marvel – невідомо, але точно скажемо, що це був правильний хід. 

Зазначимо, що "Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав 200 мільйонів доларів. Стрічка встановила новий рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Якщо ви ще досі не були в кіно і не переглянули стрічку, то рекомендуємо це зробити, адже приємні враження – гарантовані.

Автор: Марта Гнат