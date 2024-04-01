Помер Святослав Пелішенко – капітан "Одеських джентльменів", який 30 років прожив у Росії

Український гуморист Святослав Пелішенко помер у віці 71 рік. Найбільше його знають як капітана команди КВК "Одеські джентльмени".

Про втрату повідомила близька подруга Святослава Пелішенка – Світлана Фабрикант. Це одеська журналістка та колишня учасниця команди "Одеські джентльмени".

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Помер Святослав Пелішенко

Комік і гуморист помер у неділю, 31 березня. Йому виповнився 71 рік. Причина смерті артиста наразі невідома.

Як багато горя. Від нас пішов капітан. Слава... Велика дитина... Безмежно талановита, безмежно мудра, безкомпромісно справедлива та чесна, страшенно скромна та всіма нами, всією командою, надзвичайно улюблена. Тому що рідний!

– висловилась Світлана Фабрикант.

Політикиня додала, що Святослав Пелішенко дуже любив рідну Одесу. Він присвятив місту книжки, вірші та пісні.



Святослав Пелішенко у молодості / Фото з фейсбуку Світлани Фабрикант

Що відомо про Святослава Пелішенка