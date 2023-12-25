Вона поширила атмосферне відео-привітання, де з'явилася в стильному вбранні. Перша леді випромінювала чарівність в трендовому пальті, спідниці та блузі.

Не пропустіть Б'ється Україна, але колядує, – Тімур Мірошниченко щемливо привітав українців з Різдвом

Олена Зеленська привітала українців з Різдвом

Дружина президента України поширила зворушливе відео, в якому промовила теплі слова українцям, які святкують Різдво. У ролику вона постала в елегантному сіро-блакитному пальті. Його вона поєднала з чорною спідницею та білою блузкою з вишивкою. Підкреслюючи свій образ, Зеленська підібрала перлове намисто, витончену брошку у формі краплі та стильні сережки.

Перше Різдво, яке святкуємо разом зі світом. Хоч би де ми були в цей час: на передовій, далеко від дому чи від близьких, – нас єднає цей день, єднає свято. Єднають надія, віра та спільнодія… Вся наша країна сьогодні освітлена вогниками наших вчинків, нашої допомоги та небайдужості. Добра, любові та життя вам і вашим родинам,

– наголосила перша леді.

Як родина Зеленських святкує Різдво

У нещодавній заяві перша леді зізналася, що не знає чи вдасться її родині підтримувати всі різдвяні традиції. Попри це вона наголосила, що подарунки, безсумнівно, будуть частиною їхніх свят.

"Для нас це зараз складне завдання. Тому що, як я вже казала, я майже не можу кудись вийти, в крамницю в тому числі. Але, на щастя, є інтернет-магазини, і тому я, чесно кажучи, дуже велику частину часу зараз проводжу, скролячи стрічку й видивляючись, що я можу придбати як подарунки", – говорила Зеленська.