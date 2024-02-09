Водночас у пісні є англомовні фрагменти. Шанувальники співачки в захваті від пісні й закликають її виступити на концерті в Києві навіть попри те, що вона після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищала російську мову.

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Лобода випустила новий трек українською

Прем'єра треку під назвою MENTOR відбулася 9 лютого. Композиція написана українською, проте має англомовну вставку.

Навіть у найстрашніший шторм наш єдиний шанс не заблукати – довіритися серцю як маяку. MENTOR про сміливість завжди вибирати кохання, як би складно і страшно це іноді не було. Адже, зрештою, тільки так можна прокласти шлях до щастя,

– прокоментувала прем'єру артистка.

Цікаво, що кліп до пісні зняли на березі Індійського океану.

LOBODA – MENTOR: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відео є багато позитивних відгуків на трек. Цікаво, що їх пишуть як українською, так і російською мовами.

"Як же я чекаю концерту в Києві, це словами не передати";

"Дуже красиво. Світлано, ви молодець. Не слухайте нікого і йдіть до своєї мети, ми з вами";

"Вау. Це неймовірно. Дуже красиво";

"Красуня, неповторна, талановита. Не звертай увагу на хейтерів – твори".

Лобода продовжить випускати російськомовні треки

Співачка розповідала, що вирішила не відмовлятися від свого російського контенту. У неї будуть пісні різними мовами. Зокрема, українською та російською.

Річ у тім, що, на думку Лободи, російська мова не належить владі країни-терористки. Крім того, за її словами, не російська мова вбиває українців.

Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, бо вона велика. Тому що це люди, які мене підтримують, які підтримують мою країну,

– заявила артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Лободою: дивіться відео онлайн