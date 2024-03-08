Перебувають в окупації: Стася Ровінська розповіла про родичів мами-путіністки Єгорової

Ведуча Стася Ровінська зізналась, що її сім'я перебуває в російській окупації. Це родичі її матері Сніжани Єгорової, яка підтримує Путіна та є українофобкою.

Стася Ровінська емігрувала у США через повномасштабне вторгнення. Зараз вона не впевнена, чи повернеться до України, коли війна завершиться і їй запропонують роботу.

До слова Цинізму немає меж: зрадниця Повалій заспівала з китаянкою, яка виступала в окупованому Маріуполі

Стася Ровінська про рідних в окупації

Утім телеведуча зізналась, що дуже сумує за рідними. Вона розповіла про те, що її родичі з маминої сторони перебувають в російській окупації.

У мене взагалі більшість моїх рідних з маминої сторони, що цікаво, знаходяться зараз в окупації в Каховці. Бо це там, де народилася моя бабуся і моя мама. Вони не підтримують, звісно, це все. Дуже складно, вони у віці і з ними дуже рідко там зв'язок навіть буває. Ніхто не хоче бути Росією. Може хтось там є, але точно не мої рідні,

– поділилася Стася Ровінська.

Ведуча додала, що це сестри її бабусі, а також троюрідні сестри та брати. Там багато її родичів. Стася Ровінська додала, що Сніжана Єгорова знає про це, але зі своєю ріднею не спілкується. Це ще більше показує цинізм одіозної телеведучої.

"Риторика її не змінилася. Це сюр. Просто сюр", – коротко висловилась Стася.

Ровінська додала, що не підтримує зв'язок з матір'ю, яка перебуває в Туреччині. Вона спілкується лише з батьком, Семеном Горовим.

Стася Ровінська не спілкується з матір'ю