Будуть у мене протягом усього життя, – 29-річна співачка Холзі уперше розсекретила свої діагнози

Знаменита американська співачка Холзі нещодавно налякала фанів звісткою про проблеми зі здоров'ям. Тепер вона оголосила, що саме з нею.

Фани припускали, що в співачки онкозахворювання. Втім, вона ці чутки спростувала.

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Артистка розповіла, що у 2022 році лікарі їй поставили діагноз "червоний вовчак" – хронічне аутоімунне захворювання, що може вражати різні органи та системи організму. Окрім цього, у виконавиці виявили рідкісне Т-клітинне лімфопроліферативне захворювання.

Обидва захворювання зараз перебувають під контролем або в стадії ремісії, і обидва, ймовірно, будуть у мене протягом усього життя. Після важкого старту я повільно взяла все під контроль за допомогою чудових лікарів. Через два роки боротьби я почуваюся краще,

– поділилася виконавиця.

Що відомо про Холзі