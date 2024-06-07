Будуть у мене протягом усього життя, – 29-річна співачка Холзі уперше розсекретила свої діагнози
Джерело:Холзі
Знаменита американська співачка Холзі нещодавно налякала фанів звісткою про проблеми зі здоров'ям. Тепер вона оголосила, що саме з нею.
Фани припускали, що в співачки онкозахворювання. Втім, вона ці чутки спростувала.
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Артистка розповіла, що у 2022 році лікарі їй поставили діагноз "червоний вовчак" – хронічне аутоімунне захворювання, що може вражати різні органи та системи організму. Окрім цього, у виконавиці виявили рідкісне Т-клітинне лімфопроліферативне захворювання.
Обидва захворювання зараз перебувають під контролем або в стадії ремісії, і обидва, ймовірно, будуть у мене протягом усього життя. Після важкого старту я повільно взяла все під контроль за допомогою чудових лікарів. Через два роки боротьби я почуваюся краще,
– поділилася виконавиця.
Що відомо про Холзі
- Це американська співачка та авторка пісень, справжнє ім'я якої Ешлі Ніколетт Френджіпані.
- Вона розпочала свою музичну кар'єру в юному віці.
- Водночас попри успішну творчу діяльність, зірка зіткнулася з низкою серйозних випробувань.
- Артистка почала писати пісні ще в 17 років, а згодом підписала контракт зі звукозаписною компанією Astralwerks. Однак за лаштунками її життя було сповнене боротьби зі здоров'ям. Співачка зізналася, що страждала від багатьох хвороб протягом більшої частини свого дорослого життя, особливо після народження первістка.
- Та найважчим випробуванням для неї став викидень, який стався за лічені години до важливого виступу. Попри трагедію, співачка знайшла в собі сили не скасовувати концерт. Цей виступ став найскладнішим в її житті, як зізналася зірка.
- Попри всі труднощі, Холзі продовжує дарувати світові свою творчість і надихати шанувальників мужністю.