Художниця Морозюк чесно сказала, чи зраджувала першого чоловіка з корупціонером Гринкевичем
Джерело:Дмитро Гордон
Особисте життя художниці Соні Морозюк, яка на тлі корупційного скандалу розірвала стосунки з сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романом, виявилося ще яскравішим, ніж багато кому здавалося. Дівчина вже була одружена з іншим чоловіком на момент початку стосунків з Гринкевичем.
Сама Морозюк вже прокоментувала свій перший шлюб, заявивши, що ніякої зради не було.
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Чи крутила роман Соня за спиною чоловіка
Художниця зазначила, що на момент знайомства з Гринкевичем вона вже закінчила попередні стосунки. Ба більше, вона паралельно ні з ким не зустрічалася. Спочатку завершила попередні стосунки, а потім почала вже інші.
Я нікого не зраджувала. У мене був шлюб, ми завершили стосунки. Через війну стається багато розлучень і розірвати офіційно шлюб займає якийсь проміжок часу. Коли стаєш в чергу, то там дається певний термін на те, щоб ви там щось налагодили,
– сказала Соня.
За словами Морозюк, вона не хоче коментувати стосунки з першим чоловіком та вдаватися в подробиці.
Інтерв'ю Соні Морозюк Дмитру Гордону: дивіться відео онлайн
Що відомо про перший шлюб Морозюк
- Цікаво, що першого чоловіка Соні теж звали Роман, прізвище – Заліпа. Він бізнесмен з Волині, займається будівництвом.
- З Морозюк вони побралися в грудні 2022 року, а вже у вересні 2023-го розлучилася.
- Водночас художниця вже зустрічалася з Гринкевичем.