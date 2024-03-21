Художниця Морозюк чесно сказала, чи зраджувала першого чоловіка з корупціонером Гринкевичем

Особисте життя художниці Соні Морозюк, яка на тлі корупційного скандалу розірвала стосунки з сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романом, виявилося ще яскравішим, ніж багато кому здавалося. Дівчина вже була одружена з іншим чоловіком на момент початку стосунків з Гринкевичем.

Сама Морозюк вже прокоментувала свій перший шлюб, заявивши, що ніякої зради не було.

До слова Екснаречена Гринкевича Морозюк відверто пояснила, чому взяла багатомільйонну позику в мами

Чи крутила роман Соня за спиною чоловіка

Художниця зазначила, що на момент знайомства з Гринкевичем вона вже закінчила попередні стосунки. Ба більше, вона паралельно ні з ким не зустрічалася. Спочатку завершила попередні стосунки, а потім почала вже інші.

Я нікого не зраджувала. У мене був шлюб, ми завершили стосунки. Через війну стається багато розлучень і розірвати офіційно шлюб займає якийсь проміжок часу. Коли стаєш в чергу, то там дається певний термін на те, щоб ви там щось налагодили,

– сказала Соня.

За словами Морозюк, вона не хоче коментувати стосунки з першим чоловіком та вдаватися в подробиці.

Інтерв'ю Соні Морозюк Дмитру Гордону: дивіться відео онлайн

Що відомо про перший шлюб Морозюк