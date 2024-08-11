Потрібна операція, – Сніжана Бабкіна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана розповіла, що через стрес у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Акторка зізналася, що саме з нею сталося та, як їй вдалося покращити самопочуття.

Хвилювання за рідний дім і війна в Україні спровокували внутрішній біль у Сніжани, який згодом почав виявлятися через фізичний. Попри те, що вона з родиною переїхала до Німеччини, зірці легше ніяк не ставало.

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Згодом Бабкіна звернулася до лікарні, де їй зробили обстеження. За його результатами в неї виявили грижу в попереку. Сніжана відчувала сильний біль, з яким не могли впоратися знеболювальні препарати. Тоді акторці почали радити операцію як німецькі фахівці, так і українські.

Німці дивилися на мене з шаленими очима: "Як ти ще ходиш? Терміново вирізати". Думаю, зателефоную своїм харківським лікарям, а вони мені – те саме: "Ми б хотіли тобі сказати, що все окей, але ні, потрібна операція, причому дуже серйозна",

– зізналася Бабкіна.

Однак, Сніжана поділилася, що розв'язала проблему за допомогою духовних практик, якими займається понад 10 років. Після роботи над собою біль, за словами зірки, перестав її турбувати. Вже на наступних оглядах у лікарів їй повідомили про відсутність необхідності хірургічного втручання.

Я зрозуміла, що мій біль по дому зіграв свою роль. Я стала посилено щодня з цим працювати. У мене за кілька днів минув біль. А за місяць, коли я звернулася до лікаря, він здивувався: "А як це? Вже й робити нічого не потрібно",

– приголомшила Сніжана.

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Нагадаємо, Сергій і Сніжана Бабкіни нещодавно повернулися з Німеччини до України. Однак, подружжя потрапило під ракетний обстріл у Харкові та ледь не загинуло. Акторка одразу вийшла на зв'язок і сказала, що з родиною все гаразд.