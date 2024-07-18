Сніжана Бабкіна показала сина-випускника й розсекретила, де він вчився

Сніжана Бабкіна розповіла, що її старший син Артур закінчив школу та відзначив випускний. Вона показала архівне фото хлопця у садочку та порівняла, як він виглядає зараз.

Шанувальники відзначили схожість зіркової матері з сином. Жінка присвятила Артуру ніжні рядки.

Цікаво Наталія Могилевська показала свою 12-річну доньку і розповіла про її майбутнє

Сніжана опублікувала фото, на яких постала разом з сином та чоловіком Сергієм Бабкіним. Артур, вбраний у білий костюм і кросівки, тримає свідоцтво про закінчення школи та грамоту в руках. На кадрі зіркова мама обрала для себе чорний топ зі штанами й білу сорочку, а співак – чорні штани й сорочку.

Сім'я ніжно обійнялася на спільному фото й усміхається на камеру. Також Бабкіна показала світлини Артура з його дівчиною та подякувала українській школі в Мюнхені, в якій навчався її син за якісну освіту.

Наш красень! Вчора в нас був випускний. Багато емоцій. Багато щастя!

– поділилася Бабкіна.

Шанувальники подружжя привітали їхнього сина із закінченням школи. Вони побажали йому досягти ще більших висот.

"Щирі вітання і побажання цікавого шляху в пошуках своєї справи. Який красень! Погляд відвести неможливо";

"Вітаю вас прекрасна родина. Який красунчик Артур";

"Наші вітаннячка. Нехай його наступний шлях буде яскравим, цікавим, легким та щасливим";

"Вітаю вашу сім'ю з такою подією! Вашому синові бажаю легкої й цікавої долі й космічного шляху! Час пролетів швидко!".

Нагадаємо, Сергій і Сніжана Бабкіни мають двох спільних дітей – доньку Веселину й сина Єлисея. Водночас пара виховує сина Артура, якого жінка народила в першому шлюбі.