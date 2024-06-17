SLAVIA відповіла, чи офіційно розлучилась з Дзідзьо: які стосунки у зірок зараз

Дзідзьо та SLAVIA є одними з тих розлучених пар, які зуміли зберегти товариські стосунки після розлучення. Ярослава Хома розповіла, чи оформили вони розрив шлюбу офіційно, та які між ними відносини зараз.

SLAVIA (Ярослава Хома) вперше розповіла, що вона з Михайлом Хомою (відомий як Дзідзьо) розлучилась офіційно. Це сталося приблизно влітку 2021 року.

До слова SLAVIA відповіла, що думає про рішення ексчоловіка Михайла Хоми відмовитися від образу Дзідзьо

Утім Дзідзьо та SLAVIA продовжують спілкуватися та підтримувати одне одного. У них завжди є про що поговорити.

Пригадую, коли ми з Михайлом оформили документи про розлучення, то пішли святкувати. Прийшли в ресторанчик, нас там вже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, присіли за столик і проговорили, напевно, дві години. А потім підходить офіціант і каже: "Може, вам все-таки кави з тортиком". Ми навіть не помітили, як промайнув час,

– розповіла співачка.

SLAVIA зізналась, що Михайло як друг їй дуже подобається: він приділяє увагу і турбується, навіть більше, ніж про близьких людей. Вдома як чоловік він був зовсім інший.

"Михайло пояснював, що коли мама сварить свою дитину, то не означає, що вона її не любить. Казав сприймати його критику за любов. Я так і сприймала", – зауважила Ярослава.

SLAVIA підкреслила, що їхня пара – одна з небагатьох, що змогла підтримати здорові людські стосунки. Вона це дуже цінує. Хоч і не впевнена, як ставиться до цього сам Михайло.

Розлучення Дзідзьо та SLAVIA