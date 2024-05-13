Я для них чужий, – ведучий Соломка поділився результатом пошуку батька, якого ніколи не бачив

Український телеведучий Слава Соломка зізнався, що кілька років тому вирішив зайнятися пошуком своїх рідних, зокрема і тата. Знаменитість звернувся навіть до програми "Таємниці ДНК", щоб дізнатися особу свого батька.

Вихованням ведучого займалася тільки мати. Славі завжди було цікаво дізнатися, як виглядає його біологічний тато.

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Що вдалося дізнатися Соломці

Ведучий зазначив, що пошуком батька займався самостійно. Так, Слава дізнався, що його тато був лікарем, втім той помер у 2013 році. Водночас ведучий звернувся до програми "Таємниці ДНК", яка запропонувала йому допомогу у пошуку родичів за лінією батька.

Маючи його дані, звернувся до журналістів СТБ, у них є програма "Таємниці ДНК". Вони запропонували знайти моїх родичів – сестру і брата по татовій лінії. Дали мені повністю всі дані, я зв'язався із сестрою. А брат на той час, як виявилося, помер. Там була трагічна історія – наклав на себе руки,

– розповів Слава.

До того ж Соломка поділився, що з сестрою зустрівся приблизно рік тому. Вона показала йому світлини батька в юності, після чого ведучий помітив неабияку схожість між собою і татом.

Втім, після зустрічі з сестрою Слава зрозумів, що родичі – це не про кровний зв'язок, а – духовний. Попри те, що ведучому було цікаво знайти інформацію щодо життя рідних, однак "емоційного сліду" в ньому це не залишило.

Це чужі люди для мене. І я для них чужий. Родичі – це ж не тільки про кров, родичів. Це про близькість духовну. Сестрі вже близько 60 років – у неї своя родина, свої друзі, своє життя. Мені було цікаво зустрітися, дізнатися більше про батька, про себе – хто я, звідки. Та частина моїх рідних – це прекрасні, талановиті, реалізовані, заможні люди,

– поділився ведучий.

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