Скандал щодо вечірки у Львові: Наталка Карпа відповіла на закид про гонорар у 200 тисяч гривень

Минулого тижня львівський бомонд організував благодійний захід з метою зібрати кошти для армії. Але його результати викликали більше хейту, аніж вдячних коментарів. Наталка Карпа, яка виступила на вечірці, висловилась про скандал.

Співачка Наталка Карпа була запрошеною гостею заходу, разом з Андрієм Кіше та гуртом "Рандеву". Зірка висловилась лише про свою участь у вечірці, відповівши на закиди про гонорар у розмірі "200 тисяч гривень на трьох".

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Наталка Карпа прокоментувала скандал

Артистка здивувалась тому факту, що жоден журналіст не зателефонував їй за коментарем. Адже цей інцидент облетів таблоїди. Наталка Карпа пояснила, що для неї це був цілковито благодійний виступ.

Жодної копійки я за цей виступ я не взяла. Ба більше, навіть логістичні витрати, це і пальне, і професійний візажист, було за мій власний рахунок. З дівчатами з журналу я знаюся давно, товаришую, спілкуюся. Бо випускати глянц непросто, тим паче в часі карантину, війни,

– розповіла співачка.

Наталка Карпа додала, що тема організації і того, що відбулось, більше лежить на власницях журналу "П'ємонт". Та вона сама запевнила, що співала для гостей від щирого серця і не отримала ніякої зарплатні.

"200 тисяч гривень на всіх трьох, – я б хотіла, щоб так було. Бо я мала б можливість ці гроші передати далі, куди треба ремонтувати авто на передову до чоловіка у Донецьку область. Але в мене тих коштів з виступу не було. Що мене в цій історії дуже болить: знову відбуваються якісь внутрішньоусобні війни. Напевно в часі війни оцей розбрат, він болить. Дуже прикро, що Львів знову засвітився в таблоїдах не в такому, як би хотілось, світлі", – зазначила артистка.

Наталка Карпа про скандал: дивіться відео онлайн

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