Про це 24 Каналу розповів український письменник і музикант Сергій Жадан, додавши, що він завжди відчував своє історичне коріння. До того ж розуміє, звідки походять його предки та чому прийшли на території, де згодом народилися його дідусі та батьки.

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Як Росія боролася проти нашої історії

Попри те, що Сергій Жадан зростав у радянські часи, зв'язок між поколіннями все одно відчував. Дідусь багато розповідав йому про Голодомор 1933 – 1933 років, який сам пережив. Він добре пам'ятав вимерлі села, колодязі, які засипали померлими селянами, випадки канібалізму.

Все це було частиною моєї дитячої свідомості. Я чув про розкуркулення мого прадідуся, про голод 1940-их років, про окупацію. Моя бабуся була медпрацівницею в радянській армії та дійшла до Берліна,

– розповів Жадан.

Тому досвід Другої світової війни був в історії письменника й про це він дізнавався не з підручників. Попри заборону тодішньої влади, вдавалося організовувати різдвяні вечері, адже це було на рівні ДНК українців.

Батько Сергія Жадана входив до комуністичної партії, хоча не був ідейним комуністом, його просто "приписали" до партії, як робили з багатьма у той час. Але вдома він похрестив обох своїх дітей, хоча не був особливо релігійною людиною. Вочевидь це "нитка", яка з'єднувала його з бабусями та дідусями.

Коли я став підлітком між нами виникли певні ідеологічні розбіжності, тому що я активно цікавився українською історією, а тато за мене боявся, переживав. Він радив мені всього цього не робити. Але наші дискусії ніколи не переростали у сварки,

– пригадав Жадан.

Однак цікаво, що коли у 2014 році на Сході з'явилися росіяни, його батько навіть не сумнівався у тому, хто на нас напав.