Забуте за 20 років відчуття, – Сергій Жадан розповів, на що витратив першу військову зарплатню

Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан поділився, що отримав першу зарплатню у лавах "Хартії". Він розповів, куди витратив кошти.

Сергій Жадан вирішив віддати першу зарплатню на патронатну службу 13 окремої бригади НГУ "Хартія". Він закликав і інших підтримувати військо.

До слова У бронежилетах: Жадан зустрівся з режисером Бернаром-Анрі Леві, який підтримує Україну

Сергій Жадан зауважив, що від початку планував, щоб зарплата від бригади залишалась у неї.

Отримав зарплатню. Віддав на патронатну службу бригади. Забуте за 20 років відчуття – отримувати кошти від держави. Зрештою, від початку планував залишати зарплатню в бригаді. Тож хай піде на потреби родинам поранених. Підтримуйте українське військо – воно творить історію,

– підкреслив Сергій Жадан.

Нагадаємо, Сергій Жадан та інші учасники гурту "Жадан і Собаки" вже пройшли військовий вишкіл. З цієї нагоди вони отримали шеврони бригади "Хартія".

Вже під час служби у Нацгвардії Сергій Жадан зустрівся з французьким режисером Бернаром-Анрі Леві. Він відвідав військові позиції та поспілкувався з бійцями. Бернар-Анрі Леві підтримував Україну з 2014 року.