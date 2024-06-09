Крім того, цього тижня українці досягли важливих перемог у різних сферах. Детальніше про все це – далі в матеріалу Show24.

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Насамперед важливо згадати про те, що український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув гран-прі на конкурсі імені королеви Єлизавети, який у музичному світі нерідко порівнюють з "Оскаром". Його перемога стала історичною для України, адже вперше представник нашої держави отримав головний приз за часи незалежності. Дмитра нагородили щедрою грошовою премією у розмірі 25 тисяч євро від королеви Матильди. Крім того, він отримав ексклюзивний привілей виступати зі знаменитою скрипкою Страдіварі Guggins 1708 року випуску протягом чотирьох років, що дасть йому можливість продемонструвати свої музичні таланти на концертах у Бельгії та інших країнах.

Дмитро Удовиченко виконав концерт Шостаковича у фіналі конкурсі імені королеви Єлизавети: відео

Ще однією важливою перемогою стала золота медаль Єлизавети Ястремської на Кубку України з бодибілдингу в категорії "Модель бікіні". Модель нині активно займається цим видом спорту після участі в конкурсі "Міс Всесвіт", де представляла Україну.

На музичній сцені гурт Quest Pistols анонсував сольний проєкт свого фронтмена Антона Савлєпова під назвою SAVLEPOV. Підготовку до нього він розпочав ще у 2021 році, але довелося відкласти через війну. 5 червня артист випустив дебютний трек "Розстебни", а вже цього літа вийде повноцінний альбом.

SAVLEPOV – "Розстебни": відео

Інший культовий український артист – Сергій Жадан – долучився до лав 13 бригади Національної гвардії України "Хартія". Наразі поет проходить військові навчання разом з двома учасниками свого гурту "Жадан і Собаки". Серед них вокаліст і гітарист колективу Євген Турчинов.

Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи із зими готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі,

– розповідав фронтмен колективу.

Жадан та Турчинов вже навіть поділилися фото у військовій формі.

Сергій Жадан і Євген Турчинов виставили світлини у формі / Фото з інстаграму артистів