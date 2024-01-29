Це сталося під час знімань одного з шоу "Нового каналу", де Нікітюк є ведучою. У цей момент вона розмовляла з кимось у павільйоні.

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Сергій Притула зробив сюрприз Лесі Нікітюк

Волонтер прийшов на знімальний майданчик з букетом тюльпанів. Леся аж заплакала від такої раптової появи колишнього колеги. Вони обійнялися, після чого Сергій подарував дівчині квіти. Тоді Леся вирішила пожартувати: "Чого так мало?". Тоді як Притула їй відповів: "200 гривень! Знаєш, губу теж трохи не розкочуй".

На такий емоційний ролик відреагували відомі люди. Зокрема, телеведучий Григорій Решетник написав: "Такі милі. Значить скоро переможемо".

Прокоментувала відео й співачка Jerry Heil. Очевидно, артистці подобалось, як Притула та Нікітюк працювали разом. "Сумую за вашим тандемом", – написала вона.

Акторка Наталка Денисенко написала, що зустріч телевізійних колег викликала у неї сильні емоції. Боже, я аж просльозилася, – зазначила артистка.

Користувачам мережі також сподобався сюрприз колишнього співведучого Нікітюк. Вони з ностальгією згадали, як Леся та Сергій працювали разом на телебаченні.

"Зрозуміло, чого Леся ще незаміжня, бо її серце зайняте Притулою".

"Леся Нікітюк і Притула – найкращі ведучі, яких я тільки знаю. Така гармонія між ними. Словами не передати".

"Як усі сумують за мирним життям! За нашим життям".

"Так би хотілось, щоб Притула повернувся назавжди. А не це все".

"Вони повинні вести цю передачу вдвох! Без них – воно якось не те".

Де працювали разом Нікітюк і Притула

Упродовж багатьох років Леся і Сергій разом вели розважальне шоу "Хто зверху?". У них склалися не лише робочі, а й хороші дружні стосунки. Чимало шанувальників програми сумують за цим зірковим тандемом, адже вважають, що ведучі вдало доповнювали одне одного.

Утім, після початку великого наступу Росії в Україну, Сергій вирішив припинити роботу на телебаченні й зосередився на діяльності в своєму благодійному фонді. Очевидно, що між Притулою і Нікітюк залишилося тепле ставлення один до одного.