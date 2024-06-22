Відзначає 43-річчя: як змінився Сергій Притула від ведучого та гумориста до волонтера

Український активіст і громадський діяч давним-давно став популярним завдяки медійній діяльності. Притула був обличчям багатьох телепроєктів, але з початком повномасштабної війни його життя докорінно змінилось.

22 червня 1981 року у місті Збараж Тернопільської області народився Сергій Притула. З юності хлопець був активним учасником різних заходів і молодіжних організацій. Детальніше про життя та кар'єру волонтера читайте далі в матеріалі Show 24.

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Молоді роки та робота на телебаченні

Школу хлопець закінчив із золотою медаллю, а потім вступив до Тернопільської академії народного господарства. Під час навчання виступав у КВК, брав участь у конкурсах художньої самодіяльності.

Сергій Притула у дитинстві / Фото з особистого архіву чоловіка

У 1998 році пройшов кастинг на посаду радіоведучого на "Радіо Тернопіль 106.1 FM". Тоді Сергій взяв собі псевдонім "Сірий". На початку 2000-х років навчався у коледжі в Лондоні. Однак навчання там не було до вподоби Притулі й він почав пробувати власні сили у різних професіях: від будівельника до помічника кухаря.

Сергій Притула в юності / Фото з фейсбуку Притули

Потім повернувся до рідного Тернополя та поновився на посаді на радіо. Далі проявляв себе як активіст і продовжив навчання на магістратурі.

Кар'єра Сергія, як ведучого, почалася з програми "Було ваше – стало наше" у 2004 році. Потім він переїхав до Києва і став працювати на "Music-радіо".

Сергій Притула в молоді роки / Фото пресслужби "Нового каналу"

Перша слава до чоловіка прийшла тоді, коли він став резидентом "Камеді Клаб Україна". Понад три роки Притула виступав із гострими жартами та монологами. Здебільшого, він різко висловлювався про українських знаменитостей.

Сергій Притула – Про українських козаків (Comedy Club UA): дивитись відео онлайн

У 2008 році гуморист почав працювати на Новому каналі. Сергій став одним із ведучих ранкової програми "Підйом". Трійця, яка складалась з Притули, Фреймут і Педана, найбільше подобалась українському телеглядачу.

Сергій Притула на "Підйомі" / Фото з фейсбуку Притули

Зазначимо, що в чоловіка упродовж всієї кар'єри змінювався стиль у зовнішності. Спочатку у Сергія було довге волосся, згодом – коротка борідка, а ще пізніше — коротша стрижка та легка щетина.

Згодом до ведучого прийшло натхнення на створення різних проєктів, які згодом здобули чималу популярність. Варто відвести окрему увагу скетч-шоу "Файна Юкрайна". Загалом відзнято 100 випусків, а сам проєкт став одним із найкращих за показниками на пострадянському просторі.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото "Новий канал"

Після того як проєкт закрили, колега Притули Андрій Молочний подався до Росії. Згодом Молочний почав висловлювати українофобську позицію, а у 2014 році порівняв українців із фашистами.

Варто згадати, що у 2016 році відбулася прем'єра "Вар'яти-шоу". Крім того, знаменитість вів шоу "Суперінтуїція", “Хто зверху?” та "Діти проти зірок" та інші.

Сергій Притула у шоу "Вар’яти" / Фото "Новий канал"

Притула навіть знявся у комедії "Секс і нічого особистого", де зіграв роль Василя. Чоловік працював над адаптацією сценарію.

Притула у фільмі "Секс і нічого особистого" / Фото з відкритих джерел

Політична діяльність

У 2019 році Сергій долучився до партії "Голос" та балотувався до Верховної Ради. За рік оголосив про балотування на посаду міського голови Києва, а згодом покинув проєкт "Вар'яти шоу" та й акторську кар'єру загалом. За певний час вийшов і з партії "Голос", бо не погоджувався з рішеннями керівництва партії та голосуваннями однопартійців.

У 2021 році Притула оголосив про намір створити власну партію та балотуватись на майбутніх парламентських виборах. Але повномасштабна війна змінила плани діяча.

Особисте життя

Сергій був одружений із Юлією Андрійчук, яка родом із Тернополя. Жінка народила сина Дмитра, який дуже схожий на свого зіркового батька.

Вдруге Притула одружився у 2015 році з Катериною Сопельник, яка родом із Донецька.

Сергій Притула разом із дружиною / Фото з відкритих джерел

У подружжя народилось двоє донечок: Соломія та Стефанія.

Чим зараз займається Сергій Притула

У 2023 році чоловік закінчив магістерську програму в Українському Католицькому Університеті у Львові за галуззю знань публічного управління та адміністрування.

На початку повномасштабного вторгнення Сергій заявив, що завершує кар'єру ведучого й більше ніколи не повернеться до розважального телебачення. Зараз Притула займається благодійним фондом, де збирає гроші на потреби армії.

Запустив чимало масштабних зборів, до яких з радістю долучились люди по всьому світу. За зібрані ти витрачені кошти волонтер звітує на особистій сторінці та звіті фонду. До слова, вдалось придбати навіть супутник.

В одному з шоу Притула розповідав, що фінальним проєктом у його кар'єрі мав стати "Форт Буаяр". Але через різні обставини зйомки переносили, а після 24 лютого 2022 року уже ніхто не був зацікавлений у цій ідеї.

Сергій продовжує волонтерити та допомагати військовим. Іноді їздить у відрядження за кордон. Сім'я чоловіка живе в Україні та підтримує його ініціативи та громадянську позицію.